Así es como la pandemia está alterando la relación con tus amigos

Estamos viviendo tiempos muy complicados en todos los sentidos. La crisis de salud ha desatado situaciones que nadie esperaba como el aislamiento y el distanciamiento de nuestros seres queridos. .

Estamos encerrados, aislados, con la advertencia de que si abrazamos a quien queremos, correremos peligro. Las reuniones ya no pueden ser como antes ni tampoco y eso ha hecho que se modifiquen nuestro desenvolvimiento social.

Por si fuera poco, después de tantos meses viviendo con la pandemia, la opinión se ha dividido, provocando malentendidos y rupturas entre amigos.

En un principio parecía que todos estaban en el mismo canal. Se preocupaban por seguir las medidas de prevención pertinentes, pospusieron encuentros y tomaron conciencia de la situación. Ahora unos parecen haber bajado la guardia y otros, están en el extremo opuesto. Eso puede ser frustrante y llevar a decepciones.

La emergencia sanitaria seguirá mientras no exista una vacuna pero muchos han decidido adaptarse antes a la "nueva normalidad" en el exterior. Pero si entre tu grupo de amigos eres la única que sigue pensando en lo que puede suceder si bajas la guardia, es casi seguro que hayas intentado que todos se lo tomen tan en serio como tú. Y por supuesto, ya te has acostumbrado a que te llamen "amargada" o "exagerada".

Te has decepcionado de quienes están a tu alrededor y has elegido sacar de tu vida a ciertas personas. Es momento de que dejes de esperar demasiado. Nadie va a pensar ni actuar como tú.

Tratar de que todos reaccionen a una crisis como tú, es agotador.

No esperes que la gente esté de acuerdo cada vez que hables. Si eres el tipo de persona que quiere que las personas estén de acuerdo con todo lo que dices cada vez que hablas, prepárate para experimentar una gran decepción y frustración. Las personas tienen sus propios pensamientos y opiniones. Enfócate en lo tuyo.

Si bien no hay que vivir con miedo, es importante tener en cuenta que la situación no es la mejor en estos momentos. Así que sigue con tu vida y deja de voltear a ver a los demás.

No eres egoísta. Eres un ser humano que se preocupa por las personas que te rodean, a pesar de que claramente no todos están en tu mismo canal. No permitas que tu salud mental se rompa por unos cuantos.

Manténte informada, no bajes la guardia y haz un esfuerzo por dejar de hacer que otros cambien a tu forma de ser. Está bien tratar de crear consciencia pero lo cierto es que no puedes controlar todo. En lugar de sólo enojarte con otros, tómate un descanso mental; apaga las redes sociales, desconéctate de todo lo que te provoque malestar y aprovecha lo que tienes alrededor.

