Cuando las malas noticias te hacen sentir que todo el tiempo estás enferma

En los últimos meses hemos estado expuestos a demasiadas situaciones negativas. Por todas partes parece haber malas noticias que hablan sobre caos social y enfermedades sin respuestas. Esto por supuesto ha ocasionado que vivamos bajo un estrés constante y la creencia de que algo malo sucederá con nosotros o nuestros seres queridos.

El exceso de información ha provocado que de una u otra manera tengamos pensamientos fatalistas. Y es que si todo el tiempo nos hablan de enfermedades, síntomas y consecuencias, es probable que manifestemos cosas que no.

La hipocondría es una enfermedad psicológica. Las personas que padecen este trastorno tienden a preocuparse por adoptar los síntomas de algunas enfermedades causadas por el autoanálisis.

¿Cuántas veces no has indagado por tu cuenta en Google sobre cierta enfermedad que crees puedes padecer? ¿Cuántas veces no has pensado en buscar remedios para algo que crees que tienes pero no hay sustento real más que tu imaginación?

Todos lo hemos hecho. El Internet es un arma de doble filo con la que por un lado podemos encontrar respuestas a todas nuestras inquietudes y por otro, nos pueden abrumar de más.

Cuando eres demasiado ansiosa y encima todo es caos a tu alrededor, comienzas a manifestar la sensación de enfermedad, incluso cuando estás completamente sana.

También es algo muy común que te sientas incomprendida por no encontrar a alguien que pueda diagnosticar la enfermedad que crees tener.

La hipocondría tiene diferentes niveles y puede ir desde muy leve hasta severa. Esto es desde tener miedo a sufrir cualquier enfermedad pero aún así, te sientes satisfecha con la información que encuentras (leve) hasta la dificultad por enfocarte en otras cosas por estár pensando que realmente estás enferma (severa) .

Si sientes que la situación te está sobrepasando, que has perdido el interés o te has aislado de otros o que tu salud en verdad se ha visto afectada, es importante que consideres acudir a un especialista. Note sientas mal por hacerlo. Muchos estamos agobiados por la situación y pedir ayuda es algo muy poderoso.

Las soluciones a corto plazo que puedes aplicar son:

Evitar ver las noticias todo el tiempo y filtrar la información que consumes y de dónde la consumes. Si bien es importante mantenerte informado, debes aprender a consumir la información. Trata de que sea de sitios fidedignos, con aprobación de profesionales. No te dejes llevar por los comentarios de la gente ni tampoco tratas de llegar hasta lo último de la información o terminarás confundida y asumiendo lo que no.

Siempre que leas algo negativo, busca algo positivo. Esto te ayudará a tener las dos caras de la moneda y te ayudará a que tu ánimo no termine por los suelos.

Lee un libro, haz ejercicio o algo que distraiga tu mente. Además de balancear tu consumo de información con algo positivo, mantenerte activa hará que tu cerebro produzca hormonas de la felicidad que te darñan un respiro de tanto estrés.

