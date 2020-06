Parálisis de sueño, cuando el estrés es tanto que no puedes dormir de noche

El mundo parece estar atravesando por una de las mayores crisis de los últimos años. Las malas noticias están por doquier y de una u otra forma, se convierten en una constante en nuestra cabeza.

Las tensiones del día a día van en aumento y se quedan vagando por nuestra mente. Al final, terminan convirtiéndose en pesadillas por las noches o peor, en la llamada parálisis de sueño.

Y es que los efectos de toda esa tensión se reflejan cuando bajamos la guardia. ¿Alguna vez escuchado la expresión "se te sube el muerto"? Es aterradora pues nos imaginamos algo paranormal que nos vigila mientras dormimos y que hace que no podamos movernos. Aunque hay algo que hace que no podamos movernos cuando estamos en la cama, a mitad de la noche, esto no tiene nada que ver con monstruos o fantasmas sino de un fenómeno en nuestro ciclo del sueño.

A medida que se duermes, tu cuerpo se relaja lentamente y se vuelve menos sensible a las señales físicas de tu cerebro. Durante la parálisis del sueño, tu cuerpo comienza a pasar por el proceso de relajación, pero tu mente está lo suficientemente despierta como para notar que ya no controla tu capacidad para moverte o hablar.

La parálisis del sueño también puede ocurrir cuando te estás despertando. En este caso, tu mente recupera la conciencia antes de que termine tu ciclo de sueño REM. Durante el sueño REM, tu cuerpo se relaja y tus músculos se "apagan" para que no puedas representar físicamente sus sueños vívidos.

Despertarte antes de que se complete la última etapa del sueño REM puede hacer que te hiperventiles y alucines, haciéndote creer que no puedes moverte porque hay algo muy pesado sobre ti. Afortunadamente, la parálisis del sueño es temporal y generalmente dura unos pocos segundos (aunque se sienten eternos).

La parálisis del sueño es más común en personas con narcolepsia, pero también puede ocurrirle a quienes no la tienen. Afecta tanto a hombres como a mujeres, y es más probable que les ocurra a adolescentes o adultos jóvenes. A menudo es genético, y es más común en personas con problemas de salud mental como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático o trastorno de pánico. La falta de sueño o un horario de sueño cambiante también pueden causar parálisis del sueño.

Aunque los mecanismos respiratorios no se ven afectados por la parálisis del sueño, las personas a veces se sienten sin aliento. La experiencia puede ser aterradora, especialmente la primera vez que ocurre.

Por lo general, el fenómeno ocurre solo una o dos veces en la vida de una persona, mientras que otras pueden tener encuentros más frecuentes. Ciertas personas corren más riesgo de sufrir estos trastornos del sueño, especialmente aquellas con ciclos de sueño interrumpidos, personas que han experimentado un trauma o que sufren de ansiedad o depresión.

Si experimentas esta condición, no te asustes. Recuerda que por más aterrador y desconcertante que sea, es temporal, inofensivo y pronto pasará. Comprender lo que te está pasando fisiológicamente puede ayudarte a evitar lo peor del miedo asociado con este aterrador fenómeno del sueño.