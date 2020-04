La crisis por COVID-19 ha aumentando los niveles de ansiedad y estrés laboral

La pandemia de COVID-19, declarada a nivel mundial, nos ha afectado a todos de diferentes formas. Y mientras que esta continúa esparciéndose, para muchas personas, las horas de trabajo no paran, incluso se han incrementado. Esto significa que cada vez hay más empleados con crisis de ansiedad y el estrés a tope.

Aunque existen estudios que han afirmado que el trabajo en casa (home office) ha sido una alternativa que aumenta la eficiencia en las empresas, no toman en cuenta las consecuencias a nivel de salud mental.

Aún teniendo todas las comodidades y el privilegio de poder trabajar en casa, la gente está sobrecargada de trabajo, estresada y ansiosa por volver a la oficina.

De acuerdo con Bloomberg, empresa de asesoría financiera, el problema está en que ya no hay límites ni horarios definidos.

Atrás quedaron las lamentables formalidades para llamar o enviar correos electrónicos en horarios inapropiados o fuera del horario laboral. Los empleados agotados sienten que tienen incluso menos tiempo libre que cuando lo desperdiciaban horas de viaje, camino a la oficina o de regreso a casa

Un gran problema es que no hay escapatoria. Sin mucho que hacer y sin ningún lugar adonde ir, las personas sienten que no tienen una excusa legítima para no estar disponibles. Un empleado de JPMorgan interrumpió su ducha matutina para unirse a una reunión improvisada después de ver un mensaje de un colega en su Apple Watch. Cuando se secó y volvió a iniciar sesión, llegaba cinco minutos tarde..

La fría y dura realidad es que el mercado laboral sufrirá un duro golpe. El coronavirus ha golpeado a las grandes empresas, PYMES y sobretodo, al comercio informal. Según informa el Departamento de Trabajo, en Estados Unidos, más de 6,6 millones de personas presentaron la petición de ayudas tras haber perdido el trabajo en la última semana de marzo.

El desempleo ha aumentado significativamente en diferentes ciudades y eso genera un miedo ante la posibilidad de perder la estabilidad.

Según el Instituto Americano del Estrés, la presión sobre el trabajo y el miedo a perderlo encabezan la lista de cosas que estresan a los empleados. Más del 70 por ciento de los trabajadores informan que estas incertidumbres causan síntomas físicos y psicológicos, que incluyen: nerviosismo, comer en exceso y comer poco, pesadillas recurrentes, aprensión, problemas de memoria y falta de juicio.

El panorama es aterrador y agotador pero ante esto, hay formas en las que puedes lidiar con la ansiedad y miedo para respirar y aclarar tu mente.

