Cuando el Síndrome Premenstrual hace que te sientas sin ánimos de nada

¿Está por llegar tu periodo y sientes que estás más irritable de lo normal? ¿Quieres llorar todo el tiempo y no soportas a nadie alrededor? Seguramente estás pasando por el llamado Síndrome Premenstrual y aunque ya estés acostumbrada a ello, no deja de ser algo molesto.

Aunque estemos hartas de que nos digan que "somos demasiado hormonales", es verdad. Nuestras hormonas alteran significativamente nuestro estado de ánimo. Si a eso le sumamos el estrés y la angustia que estamos sintiendo en estos momentos por todo el caos que hay en el mundo, nuestras emociones pueden ser aún más intensas.

Para todas, el periodo es tan impredecible como el clima. Aunque se tenga un aproximado de cuándo llegará o cuánto tiempo durará, a veces parece tomar vida propia y cambiar la jugada sin previo aviso.

Ser mujer es complicado, sobretodo cuando llega ese ejército de hormonas una vez al mes. Como si no fuera suficiente soportar la inflamación y el acné que aparece antes del periodo, también hay que esperar una montaña rusa de emociones.

Si en estos momentos te sientes por los suelos, sin ganas de nada, ¡bienvenida al club! Aunque no lo creas, muchas estamos así. Sí, suele ser bastante molesto estar así pero no es algo permanente o al menos no debes dejar que te sobrepase.

Las cosas no están siendo fáciles en estos momentos pero quizá tengas la suerte de poder estar en casa durante esos días difíciles sin necesidad de soportar a nadie más. Quizá tengas que salir pero piensa que al menos no hay tanta gente alrededor como en otros momentos (¡en serio! no hay nada más molesto que estar en esos días y tener que esquivar gente).

Hay muchas cosas que pueden ayudarte a respirar cuando te sientas en el peor momento por culpa de tus hormonas.

Primero que nada, evita todos esos estímulos negativos a los que ya nos hemos acostumbrado gracias a la pandemia. No consumas demasiado material violento ni malas noticias y si lo haces, balancea con algo positivo que te haga sonreír (¡como los videos de gatitos!)

Busca distraer tu mente. Suena fácil y un cliché absoluto pero es que es muy efectivo. Aunque no lo creas, en estos días puedes hacer ejercicio sin problema. De hecho, los especialistas lo recomiendan para disminuir los malestares previos a tu menstruación. No tiene que ser algo demasiado demandante. Puedes practicar un poco de yoga o haz una rutina de baile. Busca ejercicios de respiración para calmar tu mente.

Intenta esto cuando sientas que estás colapsando: Cierra los ojos, e inhala y exhala 10 veces. Concéntrate solo en tu respiración y verás que empezarás a tranquilizarte.

Duerme. Parece mentira lo importante que es cuidar tu ciclo de sueño para evitar los malestares premenstruales. Dormir lo suficiente desempeña un papel muy importante en cómo te sientes desde el momento en que el llamado Síndrome Premenstrual llega hasta que dejas de sangrar. Cuando no duermes lo suficiente, especialmente durante tu periodo, es probable que te sientas más molesta y aturdida de lo normal. La falta de sueño también puede causar un cambio en las hormonas, haciendo que tus periodos sean irregulares.

