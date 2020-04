Cómo calmar el miedo a perder el trabajo por la pandemia de Covid19

Estamos atravesando por momentos difíciles a causa de la pandemia de COVID-19, declarada a nivel mundial. La ansiedad que produce la incertidumbre, parece inevitable y eventualmente terminas dándole vueltas a diferentes temas de la vida, como lo es la seguridad financiera y el trabajo.

La fría y dura realidad es que el mercado laboral sufrirá un duro golpe. El coronavirus ha golpeado a las grandes empresas, PYMES y sobretodo, al comercio informal. Según informa el Departamento de Trabajo, en Estados Unidos, más de 6,6 millones de personas presentaron la petición de ayudas tras haber perdido el trabajo en la última semana de marzo.

El desempleo ha aumentado significativamente en diferentes ciudades y eso genera un miedo ante la posibilidad de perder la estabilidad.

Según el Instituto Americano del Estrés, la presión sobre el trabajo y el miedo a perderlo encabezan la lista de cosas que estresan a los empleados. Más del 70 por ciento de los trabajadores informan que estas incertidumbres causan síntomas físicos y psicológicos, que incluyen: nerviosismo, comer en exceso y comer poco, pesadillas recurrentes, aprensión, problemas de memoria y falta de juicio.

El panorama es aterrador y agotador pero ante esto, hay formas en las que puedes lidiar con la ansiedad y miedo para respirar y aclarar tu mente.

Prevé

Nunca está demás crear un plan de contingencia antes de que todo sea más complicado. Quizás puedes buscar otro fondo de ahorro paralelo al que ya tienes. Parece imposible pero no lo es. Será como un fondo a corto plazo que te permitirá salir de imprevistos sin necesidad de recurrir a las inversiones a largo plazo que tienes.

Establece una red de seguridad.

Si las preocupaciones de dinero están causando tu insomnio, haz algo productivo para establecer una red de seguridad financiera (aunque sea una pequeña). Crea una sensación de seguridad ahorrando dinero para que estés protegida si sucede lo peor. Ejecuta los números para estar 100 por ciento segura de lo que necesitas cada mes para pagar tus facturas.

Se realista

Si vives al día o con deudas encima, necesitarás consejos. No dejes de consultar a un asesor financiero o alguien de confianza para que te ayude a descubrir cómo desarrollar reservas frente a la situación actual. Si no puedes guardar el dinero en efectivo, considera reducir los gastos (reducir las facturas de teléfonos celulares, reducir gastos innecesarios, etc.) Una de las mejores maneras de calmar su ansiedad actual es creando una nueva sensación de seguridad.

Si perdiste tu trabajo, tienes el derecho de procesar la situación. Es perfectamente normal llorar o enojarse, no tienes que fingir que todo está bien pero no dejes de priorizar tu salud mental, Actívate, descansa, aliméntate bien y nutre tu mente.

La clave es no dejarse abrumar por el dolor. No será fácil encontrar un nuevo trabajo, por lo que no puedes permitirte estancarte en ese enojo. Esas emociones no ayudarán. No eres tú. Recuerda que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, lo importante es mantenerte sana y considerar seriamente cómo tus habilidades pueden ayudarte a pasar a otros tipos de trabajos.

AHORRA, deja los gastos hormiga o innecesarios para otro momento. Aquí encontrarás algunos consejos para ahorrar en esta cuarentena.

Esto pasará. Confía y las puertas se abrirán.

