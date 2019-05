Tips de finanzas que aprendimos de mamá

Las mujeres jugamos distintos roles todo el tiempo administrando el hogar, emprendiendo o comprando todo aquello que necesitamos, o no tanto. Si eres de las que no puede resistirse al ver unos zapatos, si tienes hijos y tu prioridad es que todo salga perfecto con su escuela o si simplemente crees que muchas veces es un tanto complicado organizar tanto gasto, nosotros comprendemos ese sentimiento, hemos estado ahí y hemos logrado salir adelante, ¿cómo? Te lo decimos a continuación.

¡Mamá! aquella persona que siempre sabe qué y cómo hacer que las cosas fluyan, pocas veces se equivoca y siempre nos sorprenderá. Parece que la multiplicación de los panes es su especialidad, lo da todo por nosotros y rara vez la vemos angustiada, en pocas palabras una súper héroe ¿Qué sería de nosotras sin ellas?

Hace unos días descubrimos una propuesta súper interesante y nos pusimos en contacto con ellos para que nos ayudarán a corroborar nuestra teoría de que las mamás son los seres más administrados cuando de dinero se trata y además nos dieron otros tips que te van a encantar. Se trata de Kueski.com una propuesta 100% mexicana que ofrece créditos sin buró, lo que quiere decir que puede prestarle dinero a personas que quizá no tienen un buen historial crediticio.

Una excelente propuesta tomando en cuenta que seguramente todas hemos tenido momentos de crisis o emergencias que necesitamos resolver de manera inmediata, otra de las cosas que nos llamó la atención de esta startup es que para solicitar uno de sus créditos no es necesario salir de casa, cosa que valoramos muchísimo si tomamos en cuenta que siempre tenemos mil cosas que hacer. Te dejamos aquí los tips que Marcela Picos, Directora de Marketing nos compartió:

Ahorra

Este punto es clave para alcanzar tus metas y prevenir eventualidades. Intenta con al menos un 10% de tu sueldo.

Piensa en el futuro

El 70% de las mujeres no nos proponemos a tener un plan de ahorros para el retiro pero créenos mientras más pronto lo empieces a pensar será mejor para ti.

Genera un presupuesto

Define cuales son tus prioridades y qué porcentaje de tus ingresos destinarás para cada cosa.

Consolida tu historial crediticio

Es muy importante que puedas ir generando un historial saludable por eso es muy importante que liquides todas tus cuentas y procures no atrasarte.

La tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo

Evita un caos con tu tarjeta, sabemos que es súper tentador “pasar la tarjeta” los fines de semana, en cumpleaños, cenas con los amigos, temporada de rebajas, etc. No queremos decirte que no te des tus gustos de vez en cuando, pero siempre ten muy en cuenta tu capacidad de pago.

Aprende a decir no

Hay cosas que vemos y que nos causan amor a primera vista pero pregúntate ¿Lo necesito? Si tu respuesta es no, no lo compres.

Busca las mejores ofertas

Cuando vayas a comprar algo compara precios, te puedes sorprender de las cantidades que te vas a ahorrar.