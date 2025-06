¿Le cae mal? Victoria Ruffo reveló la razón por la que “rechazó” a Karol G

Karol G causó furor en redes con el video de promoción para su álbum ‘Tropicoqueta’ que muy poco de haberse estrenado, ya se ha convertido en uno de los favoritos, de los que usuarios ya han empezado a hacer trends en la red social de TikTok como su canción ‘Viajando por el Mundo’ su colaboración con Manu Chao.

Para la promoción de su nuevo álbum, Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, hizo una divertida parodia de las telenovelas mexicanas donde contó con la participación de destacadas figuras como Anahí, Itatí Cantoral, Ninel Conde, Gaby Spanic y Azela Robinson, sin embargo, Victoria Ruffo, quien también es reconocida por su trabajo en los melodramas de la pantalla chica, fue una de las actrices que brilló por su ausencia.

Fue durante una reciente entrevista, que la actriz reveló los motivos por los que rechazó a Karol G, asegurando que sí había sido invitada a formar parte de este divertido melodrama, sin embargo, tuvo que declinar la oferta por un poderoso motivo.

Victoria Ruffo revela por qué rechazó a Karol G

Con una producción que recordó a las grandes telenovelas mexicanas y muchas referencias a momentos icónicos de la televisión, Karol G regaló a sus fans la promoción de un álbum que, sin duda, no pasó desapercibido, y es que, ‘Tropicoqueta’ se convirtió en todo un éxito entre los fans.

La ayuda de la participación de grandes estrellas de la televisión, regaló a los fans uno de los mejores momentos, que además, generó gran conversación sobre las estrellas de las telenovelas mexicanas que brillaron por su ausencia, entre ellas Victoria Ruffo, quien, en una entrevista que ofreció a ‘Todo Para la Mujer’ contó que la hermana de Karol G, sí se puso en contacto para invitarla, sin embargo, tuvo que declinar su oferta, por una poderosa razón.

Victoria Ruffo

“Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero con un día de anticipación, o dos días”, detalló la madre de José Eduardo Derbez.

La actriz confesó que la premura fue el principal factor que la llevó a rechazar la invitación: “Me hablaron con muy poco tiempo y no pude organizarme”, contó.

También reveló cómo fue que su hija reaccionó luego de que le contara que había “rechazado” a Karol G: “Pues yo no sabía ni quién era Karol G y mi hija me dijo: ‘¡Mamá, pero ¿cómo te atreves?, es Karol G! y le digo: ‘a ver, cántame una de Karol G" y añadió que su hija la ‘reprendió’ por haber declinado la oferta de la ‘tropicoqueta’: “Mi hija la conoce perfectamente, me regañó porque no fui, pero sí tengo mucha pena con ella. En otra ocasión con mucho gusto”.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado respecto a las declaraciones que hizo Victoria Ruffo en ‘Todo Para la Mujer’ sobre las razones por las que tuvo que rechazar aparecer en esta divertida parodia de las telenovelas mexicanas que han sido un ícono al paso de las generaciones.