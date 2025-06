El gesto de Ale Capetillo a su esposo por el que la señalaron de “ignorarlo”

El 24 de mayo, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry, se casaron en una elegante boda religiosa que tuvo lugar en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, donde contaron con la compañía de sus amigos y familia.

Fueron, precisamente, los padres de la novia, los que desataron una fuerte controversia en medio de la celebración de la boda religiosa de su hija, pues, su ausencia en la fiesta civil que se llevó a cabo en Madrid, desató teorías sobre el supuesto rechazo por parte de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hacia la pareja de su hija.

Mientras unos alegaban que los famosos actores no deseaban que su hija se casara con un musulmán. No obstante, las especulaciones fueron rechazadas por los involucrados, no sin antes, estallar los rumores sobre un supuesto divorcio que sería anunciado luego de la boda de Ale Capetillo con Nader Shoueiry.

Alejandra Capetillo junto a sus hermanos Eduardo y Ana Paula. Instagram: @eduardocapetillog (Instagram: @eduardocapetillog)

Ale Capetillo comparte fotos inéditas de su boda

Un mes después de que Alejandra Capetillo viviera uno de los días más especiales de su vida, cuando llegó al altar con su novio, Nader Shoueiry, con quien tuvo dos de las bodas más elegantes, lujosas y bonitas de este año.

No es raro que la hija de Biby Gaytán ocupe sus redes sociales para compartir más detalles de su trabajo, su vida diaria, y los puntos que ha visitado en su luna de miel con Nader Shoueiry.

Esta vez, la modelo, celebró un mes de casada con el empresario libanés, con una serie de fotografías inéditas del día de su boda en México, por la que usuarios, incluso, llegaron a especular que pronto, daría la noticia de que se convertiría en la madre de su primer hijo.

En las imágenes se puede ver a la pareja disfrutar de un show de fuegos artificiales, donde los protagonistas fueron los novios, quienes disfrutaban del momento, mientras se veían profundamente enamorados y emocionados ese día.

Acusan a Ale Capetillo de “hacer a un lado” a su esposo

Sin embargo, estas fotografías provocaron un fuerte debate en redes sociales, donde acusaron a Alejandra Capetillo de “hacer a un lado” a Nader Shoueiry, “robándose el protagonismo” de esta celebración.

En las imágenes, también se veía a la modelo posando en solitario, por lo que recibió crueles críticas por no posar junto a su esposo, sin embargo, hubo quienes la defendieron por compartir este momento, que la ha colocado como una de las novias más bonitas de la actualidad.

Alejandra Capetillo hizo una petición especial el día de su boda (Foto: Instagram)

A pesar de eso, el odio de las redes sociales recayó sobre Capetillo, quien no tardó mucho en recibir crueles comentarios solo por compartir fotografías en solitario, donde dejó ver una vibra mucho más sobria, donde el juego de luces, dejó que su vestido de novia, fuera el único que destacara.

“¿Nunca subió el vals con su esposo?“, ”Yo quisiera ver fotos de Nader con su familia“, ”Y Nader también disfrutó la fiesta, casi no hay fotos de él y su familia/amigo“, escribieron los internautas, que deseaban conocer más sobre la familia del novio.