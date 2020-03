¿Alguna vez has estado con alguien que te hace sentir que está contigo porque no tiene una mejor opción? ¿Alguien que te hace sentir que no eres lo suficientemente hermosa o interesante como para ser una prioridad? Bienvenida al club de los corazones rotos.

Si has estado en esta situación, sabes lo doloroso o humillante que puede ser. Pero no te preocupes porque siempre puedes retomar el camino para ser feliz.

Y es que estamos tan llenas de presiones e ideas de lo que debe ser el amor, que olvidamos lo que realmente merecemos. Nos conformamos con la primer persona que nos habla "bonito" o que nos regala un ramo de flores. Olvidamos que el amor no son solamente detalles ocasionales y palabras bonitas sino la seguridad de estar con alguien para quien somos un ser increíble.

Así que jamás te conformes con un amor que te haga sentir ordinaria. Porque quien te hace cuestionar tu valor y te hace dudar de lo hermosa o interesante que eres, no te merece en absoluto.

Te mereces un amor que nunca te compare con otras mujeres y que nunca te haga preguntarte si eres suficiente; una persona que se sienta orgullosa de tenerte a su lado y que sostenga tu mano frente a sus amigos y familiares.

Te mereces despertar con hermosos mensajes cada mañana, mensajes sinceros y genuinos; mensajes de amor que te hacen saber que eres la primera persona en la mente de quien los envía.

Jamás te conformes con quien te haga sentir ordinaria porque no eres "cualquier cosa". Eres hermosa, inteligente y tienes mucho amor por ofrecer pero ¿por qué desgastarte en quien no te valora lo suficiente?

Sé que es fácil acostumbrarse a esa vida donde, sin darte cuenta, te sometes a quien sólo te quiere "a medias". Pero nunca te permitas ser la segunda opción de nadie. No te conformes con quien te hace sentir que está contigo por "obligación". No le des toda tu luz a alguien que no sea capaz de ver la verdadera belleza en ti. Eres extraordinaria y no mereces menos.

Te mereces ser amada por lo que eres, con tus defectos y virtudes. Mereces un amor completo que vea la belleza en tus imperfecciones y que te recuerde que eres capaz de lograr todo aquello que te propongas. Mereces ser adorada y admirada; ser tratada con dignidad y respeto. Entonces, por ahora, no te conformes ni te quedes en donde te hacen sentir ordinaria.

