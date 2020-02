Por esto es más difícil para los introvertidos encontrar amor

El misterio siempre ha sido una de las características de las personas introvertidas. Y mientras que para algunos este es un rasgo que se puede considerar atractivo para algunos, para otros puede ser intimidante o un signo de desinterés.

Ser introvertida puede traerte muchas dificultades al momento de entablar conversaciones, de conocer gente nueva, empezar una nueva actividad o incluso una relación amorosa. Y no es que ser introvertida sea algo negativo al contrario, tienes muchas virtudes que te hacen única. Pero es un hecho que cuando de amor se trata, las cosas parecen complicarse.

Aprecias la belleza del silencio.

El silencio es sagrado para los introvertidos. Prefieren pasar el viernes en la noche, viendo películas en casa que en un bar ruidoso con un montón de gente. Les gusta pensar que es en el silencio cuando pueden crear conexiones más profundas con otra persona. Por eso, para un introvertido no hay nada como la quietud de un día lluvioso o la idea de una cita en una librería o en un parque.

Pero no es que odies hablar con la gente.

De hecho, les gusta contar historias y ser escuchados. El problema está cuando tienen que hablar con un montón de extraños pues sienten que no son lo suficientemente interesantes como para hablar de lo que sienten o piensan. Los introvertidos suelen ser vistos como extraños o amargados porque parece que no quieren convivir con otras personas. Sin embargo, no se sienten cómodos hablando entre el bullicio de la gente y eso hace que sea difícil que los entiendan.

Eliges cuidadosamente con quién pasar tu tiempo

Cuando un introvertido quiere estar con una persona es porque de verdad siente una conexión con ella. Un extrovertido encuentra siempre un punto en común para convivir con otras personas, aún cuando son extraños, pero un introvertido prefiere elegir cuidadosamente con quién estar. A veces, hay ciertas personas que simplemente no pueden manejar y la mayoría de las veces, se vuelve algo cansado tener que convivir.

Necesitas tu propio propio tiempo a solas.

Una persona que es introvertida disfruta como nadie el tiempo a solas. Es necesario para darse un respiro del bullicio, del caos del mundo. Simplemente hay momentos en los que necesita aislarse de todo y de todos. Necesita espacio para respirar y re conectar con su ser interior. Mientras que otros necesitan beber, viajar o trabajar, así es una persona introvertida recarga energía. No es egoísmo ni falta de empatía, es su forma de entender el mundo desde su lugar seguro.

Quizás lo que necesitas es alguien que se esfuerce por conocerte, alguien que tome el riesgo de dirigirte la palabra primero y crear esa conexión que tanto anhelas. Quizás lo que necesitas es alguien que esté dispuesto a conocer el misterio detrás de tu comportamiento tímido, alguien dispuesto a escuchar, a entender tu corazón.

Una vez que encuentran a la persona adecuada, se dedican a ella tanto como pueden. Porque los introvertidos aman con toda su alma;. El amor se vuelve su lugar seguro, su refugio donde el mundo se vuelve un lugar mejor.

