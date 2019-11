Estar soltera es mejor que estar en una relación "a medias"

La sociedad nos ha hecho creer que lo peor que puede pasar en la vida es estar soltera, aumentando la sensación de vacío en quienes no tienen una pareja. Sin embargo, buscar una relación solo por el hecho de no ser señalada es un grave error.

Sí, estar soltera puede hacerte sentir que algo te hace falta, especialmente cuando ves a otros de tu círculo social disfrutar en pareja. Pero piénsalo, ¿estarías con alguien que no te convence del todo solo por no estar sola?

Mantenerte soltera es un millón de veces mejor que estar en un relación vacía, con alguien que te quiere "a medias" y que hace que olvides lo mucho que vales.

No tiene ningún sentido estar con alguien que no haga que tu corazón se sienta abrazado. No te quedes con alguien que no se quede contigo de la misma manera. No le des toda tu luz a alguien que no sea capaz de ver la verdadera belleza en ti.

Nos hemos acostumbrado a conformarnos con menos de lo que merecemos. Excusamos la falta de amor del otro "por la falta de tiempo" y porque "peor es nada". Preferimos quedarnos con los pedazos que encontramos en el camino a buscar un amor completo.

Es fácil acostumbrarse a esa vida donde, sin darte cuenta, pierdes de vista tu propio valor pero no debes conformarte. Si el otro no quiere comprometerse, no vale tu tiempo. "A medias" no se construye nada así que lo mejor es permanecer soltera que mal acompañada.

Cuando eliges seguir soltera no significa que pretendas volverte una ermitaña que se niega al amor o al compromiso; significa que has decidido ser tu prioridad y que estás consiente de que mereces ser amada por completo.

Mereces ser adorada y admirada; ser tratada con dignidad y respeto. Entonces, por ahora, no te conformes con nada menos. No busques una relación porque te sientes sola, para aparentar felicidad ni porque no tienes nada mejor. Busca algo que sea completo, algo que te llene y que te inspire a ser tu mejor siempre siempre.

Así que por favor, quédate soltera. Porque en este momento, estar sola es mejor que cualquier otra cosa.

