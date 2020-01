Las mujeres más fuertes no tienen miedo de alejarse de una pareja que no les conviene

Si bien es bueno tener a alguien a quien amar, abrazar y en quién apoyarse cuando las cosas dan miedo, no hay nada más agotador que estar al lado de alguien que no les conviene por el simple hecho de no estar solas. Por eso, las mujeres más fuertes son capaces de alejarse cuando una persona no les conviene, no importa lo que los demás digan pues ante todo, están consientes de que su bienestar debe ser una prioridad.

La sociedad nos ha hecho creer que la soltería es una especie de maldición o condena a una vida vacía e infeliz. Sin embargo, estar con una persona que no te hace bien, termina haciéndote sentir más vacía e infeliz.

Una mujer fuerte no tolera estar con alguien que no le hace bien porque termina convirtiéndose en un motivo de noches sin dormir, de lágrimas y dudas. Porque quien no te ama como mereces, hace que olvides lo mucho que vales.

Si bien es bueno luchar por la vida que quieres, es mejor hacerlo de la mano de alguien con quien realmente puedas construir un futuro o bien, aprender a hacerlo por tu cuenta. Después de todo no es mentira cuando dicen "más vale sola que mal acompañada".

Una mujer fuerte no teme alejarse de alguien que no le conviene porque ha aprendido a ver lo que realmente merece. Incluso si se siente perdida y con el corazón roto, está consiente de que no es sano levantarse todos los días, sufriendo en silencio por "conformarse" con alguien que no es bueno para ella.

Cuando una mujer es capaz de separarse de una persona que no le conviene, es porque tiene la fortaleza para tomar nuevos retos y sobretodo a no depender de nadie. Está lista para invertir en una vida mejor y a elegir en base a lo que quiere, sin bajar sus estándares. Nunca permite que alguien lo convenza de que quedarse en una situación que requiere más de lo que da es lo "correcto". En cambio, haz lo que sea correcto para ti.

Una mujer fuerte entiende que separarse de la persona equivocada abre las puertas a un mundo de posibilidades, no sólo para encontrar la pareja adecuada sino para alcanzar aquellos sueños que parecían bloquearse por estar "atada".

Ella está consiente de que alejarse de alguien que no le conviene le permite centrarse en sí misma y sus metas Las mujeres más fuertes han preferido estar más tiempo solteras porque saben lo que quieren y lo que es importante para ellas, así que van a por ello sin depender de nadie. Quieren construirse a sí mismas para no convertirse en "la novia de" o "la esposa de". Están procurando su salud mental para entonces aprender a amarse a sí mismas y así poder dar amor a otros.

