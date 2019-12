El Universo es compasivo con quienes toman riesgos así que deja de tener miedo

Todos le tenemos miedo a lo desconocido, a da un paso en falso y equivocarnos Tenemos miedo de salir de neustra zona de comodidad, de lo que ya tenemos seguro. Es normal, somos humanos, pero te diré algo: tomar riesgos es parte de la vida y si quieres obtener más, tienes que actuar sin miedo.

Tal vez no seas el tipo de persona que cree que en el misticismo de los astros pero si puede ser más convincente para cualquier escéptico es que el Universo mueve sus energías a tu alrededor y eso se convierte en un impulso que abre muchas puertas cuando más lo necesitas. ¿La condición? Que te arriesgues a creer.

No vas a crecer a menos que salgas de tu zona de confort. Tienes que renunciar al miedo a la vergüenza. Tienes que dejar de creer que el fracaso es el final del camino porque este es en realidad un paso hacia el éxito. Deja de torturarte cuando cometes un error, porque todo lo bueno y lo malo que sucede en la vida, es una lección garantizada. Y créeme cuando te digo que el Universo siempre pone en tu camino las cosas por una razón. Estás donde tienes que estar por una razón y si crees en el poder del Universo, sentirás esa fuerza mística que te guía en las decisiones que tomes.

El Universo te enseña a aceptar lo que tienes, lo que estás haciendo, dónde estás y quién eres para que entonces te atrevas a dar el siguiente paso. Luego continuará generando abundancia en tu vida, las cosas encajarán de la manera que tú quieras.

Así que deja de tener miedo porque cuando manifiestas este tipo de energía positiva, el Universo te la devuelve. He experimentado la profunda belleza de esta magia todos los días.

No crecerás a menos que tomes riesgos, lo que significa que debes dejar de hacer comparaciones con las personas que te rodean. Sí, la persona que está a tu lado podría ser mejor que tú en una determinada habilidad, pero es casi seguro que tuvo que practicar y tomar algún riesgo o decisión importante que lo llevó hasta donde está.

No vas a crecer a menos que dejes de jugar a lo seguro y te arriesgues. Puede que te estés diciendo a ti misma que estás demasiado cómoda en este momento como para arriesgarte a perderlo todo, pero si incluso has estado considerándolo, ¿estás realmente tan cómoda? ¿No sientes que falta algo o que podrías estar haciendo algo más? ¿No te preguntas si podrías ser más feliz o ganar algo mejor? Si te has cuestionado lo anterior, es el Universo diciéndote que es momento de dar ese salto.

Da miedo dar el primer paso para seguir tus sueños, hablarle a la persona que te gusta, cambiar de trabajo o embarcarte en una nueva aventura, pero lo que pasa con los riesgos es que al final dan sus frutos y si decretas positivamente, el Universo se hará cargo del resto.

