6 hábitos que no son buenos para tu salud mental

Nuestra mente y nuestro estado de ánimo son muy sensibles al mundo que nos rodea. Los sucesos angustiantes de la vida , como una mala ruptura, el desempleo, la muerte de un ser querido o los problemas de dinero, a menudo nos dejan aturdidos o tristes, afectando nuestra salud mental.

Nuestra rutina diaria nos obliga a estar luchando constantemente por esquivar los obstáculos y esto llega a tener un gran impacto en la forma en la que vemos el mundo. A veces, nos sometemos a una rutina que lejos de hacernos bien, nos hace sentir miserables y sin rumbo. Por ello, si últimamente sientes que tu día a día te estresa de más, es importante que analices esos hábitos tóxicos que rompen con tu equilibrio. Aquí algunos de ellos.

Aislarte

Cuando estás demasiado estresada o padeces ansiedad, es normal que quieras aislarte del mundo pero eso no es lo mejor para tu salud mental. Incluso si tienes miedo de enviar un mensaje de texto para resolver una duda o invitar a tus amigos a pasar la tarde, necesitas socializar. Sí, a veces es complicado pero necesitas tener conversaciones con alguien con quien compartas y te sientas Necesitas salir y conocer gente, divertirte y respirar de los miles de pendientes. No te encierres y permítete disfrutar de la compañía de otros; tu mente lo agradecerá.

Trabajo excesivo

Es posible que sientas que pasar horas adicionales en el trabajo es una buena manera de distraerte de tus problemas y hacer que te vean como alguien productivo, pero trabajar demasiado no es bueno para tu salud mental. Esto sólo te agotará física y mentalmente . La vida es más que trabajo. También necesitas tiempo para relajarte.

Falta de ejercicio

Un estilo de vida sedentario no sólo es malo para tu cuerpo sino también para tu salud mental. El ejercicio es un potencializador del estado de ánimo. Activar tu cuerpo puede aliviar la depresión al liberar endorfinas y otros químicos que te ayudan a sentirte bien. Hacer ejercicio regularmente también puede darte confianza, distraer tu mente de las preocupaciones, mejorar la interacción social y ayudarte a lidiar con el estrés de la vida de una manera saludable.

Saltarte comidas

Si deseas que tu mente se mantenga saludable, entonces necesitas mantener su cuerpo saludable y una buena alimentación es la base de todo. No te saltes el desayuno, el almuerzo y la cena. Incluso si no sientes tanta hambre o no estás de humor, debes buscar tener una alimentación balanceada para mantener en orden tu salud y tus emociones. No importa cuál sea tu excusa. Necesitas comer al igual que mantenerte hidratada.

Falta de sueño

Mantenerte despierta horas extra puede hacerte sentir más productiva y que estás aprovechando el día al máximo pero no es así. A la larga puede ser contraproducente, provocando problemas en tu salud física y mental. Para estar lo mejor posible, debes dormir lo más cerca posible de siete u ocho horas cada noche. Un buen sueño es reparador y sin duda te hará más productiva y funcional a lo largo del día.

Revisar constantemente las redes sociales.

No es saludable estar mirando una pantalla todo el día, especialmente cuando se vuelve obsesivo estar al pendiente de la actividad e otras personas, deseando tener sus vidas. Compararte con otros es peligroso. Asumir que todos los demás tienen una vida mejor que tú le hace un gran daño a tu salud mental. No lo hagas un hábito. Necesitas descansar de las redes sociales, el mundo no se detendrá si lo haces.

