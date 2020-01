Por qué aferrarte a un amor imposible te mantiene estancada

Es hermoso estar enamorada; tener a ese alguien con quien compartir tu vida. Pero a veces, el corazón juega con nosotros y caemos con la persona equivocada y no hay nada peor que enamorarse de alguien que no nos corresponde. Las películas y los libros suelen romantizar la idea de tener un amor imposible pero la realidad, está lejos de ser algo romántico.

Sí, puede ser lindo y cursi sentir mariposas e imaginar historias románticas cada vez que ves a esa persona pero llega ese golpe de realidad en el que te das cuenta de que nunca sentirá lo mismo por ti. Y no solo duele sino que a veces, termina estancándote en un ciclo vicioso en el que solo le das vuelta a lo que pudo ser y no.

Encapricharte con un amor imposible sólo hace que las dudas sean una constante, que no dejes de preguntarte por qué no eres lo suficientemente bonita o interesante como para que esa persona se fije en ti. A veces incluso crees que en algún momento mandó señales de que estaba interesada en ti pero al final, te cuestionas qué es lo que hace que no seas lo suficientemente especial como para que te quiera o se comprometa en una relación contigo.

Ahórrate todas esas preguntas y simplemente respira. Eres lo suficientemente hermosa e increíble como para ser amada pero no por esa persona. Así es el amor, así que déjalo ser. Si algo necesitas aprender es que mereces un amor bonito y que no puedes obligar a nadie a enamorarse de ti. No te obsesiones con amores imposibles, la persona correcta llegará cuando tenga que llegar.

Perseguir un amor imposible puede ser algo realmente incómodo. Simplemente no resultará y terminará convirtiéndose en una frustración en la que te sentirás estancada.

Sí, es tentador pensar que esta persona tiene la llave de tu felicidad, pero eso simplemente no es cierto. No necesitas que alguien más defina tu felicidad ni tu valor. Cuanto tienes un amor imposible es porque estás teniendo una reacción hacia una persona que no conoces muy bien y que sólo has idealizado en tu cabeza.

Amar a alguien que no te ama de vuelta no te hace débil peo sí termina estancándote en la idea de que no eres digan de ser amada o o merecedora de las cosas que deseas.

Si te obsesionas con tus posibilidades de tener una relación con alguien que está fuera de tu alcance, detente y pregúntate qué está pasando realmente. Pregúntate qué es lo que realmente te atrae de esa persona o si de verdad crees que puedes construir algo con ella. Busca una una perspectiva externa también y analiza lo que en realidad sientes.

Ojo: Una persona que "está fuera de tu alcance" no es alguien que sea más inteligente, más bonita o mejor que tú, simplemente es alguien que no está destinado a ser.

Así que deja de obsesionarte con ese amor imposible. Seguir en ese ciclo vicioso sólo te llevará a sentirte inquieta y te hará dudar de lo que realmente vales.

Entender que no es sano obsesionarte con alguien que no te corresponde o que no te hace bien, es una forma de definir lo que realmente quieres pero sobretodo, lo que no quieres. Recuerda que el amor puede provenir de muchas fuentes. No te cierres. Estar abierto a la vida, a las alternativas, a las posibilidades te llevará al amor que mereces.

