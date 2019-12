Así es como las mujeres que fracasaron en sus relaciones inspiran a otras a ser fuertes

Nos hemos acostumbrado a creer que alcanzamos la plenitud de la vida teniendo una pareja. Sin embargo, una relación no siempre es lo suficientemente buena como para construirnos o hacernos avanzar. Porque hay relaciones que no son sanas, que nos cortan las alas y que nos hacen olvidar nuestro verdadero valor. Por eso, es momento de dejar de creer que es todo lo que necesitamos para ser plenas.

Todas hemos tenido fracasos amorosos, relaciones que no funcionan y que terminan atrapándonos en un circulo vicioso de toxicidad. Aunque el dolor es inevitable, es importante aprender a superarlo y re direccionar el camino. Al final, todos tenemos una lucha interna que nos obliga a cumplir con nuestras propias expectativas, las cuales debemos mantener siempre en alto.

Las mujeres más fuertes lo saben y por ello, se han convertido en una inspiración para otras. Ellas han tenido historias difíciles, heridas que marcaron sus corazones y a veces, sus cuerpos.Han tenido largos viajes para sanar, para recordar lo que valen y entender que no merecen menos.

Las mujeres que fracasaron en sus relaciones y que han sanado, son capaces de inspirar a otras que están pasando por lo mismo que ellas pasaron. Después de todo, una mala relación y una ruptura son situaciones de las que siempre puedes aprender. Es como si las puertas se abriesen una vez que te das cuenta de que lo mejor es terminar y que una vez que cierras el capítulo, es posible sanar.

El dolor puede ser insoportable pero bien dicen que "después de la tempestad, viene la calma". Estarás bien pero solo podrás avanzar si de verdad quieres seguir adelante. Una de las principales razones por las que las personas tienen dificultades para seguir adelante es porque siguen pensando en los momentos tristes y en el "hubiera". Una mujer que ha sanado te dirá que lo peor que puedes hacer es quedarte ahí, dando vueltas a lo que fue y lo que pudo ser. Te dirá que jamás saldrás a flote si sigues cargando el peso de la culpa encima.

Grábatelo en la mente: no es tu culpa si una relación no pudo ser, si esa persona no te quiso lo suficiente. Mereces un amor real, alguien que te no te vea como un plato de segunda mesa o un objeto para llenar vacíos o carencias. Hay muchas mujeres que se han perdido en el camino por pensar que jamás encontrarán al "amor de su vida" pero olvidan que no hay mayor amor que el propio así que comienza a abrazarte y a verte como lo más precioso que existe.

Por ello, una mujer que ha sanado te dirá que hagas lo posible por recordar tu propósito en la vida, porque antes de enamorarte y caer en las redes de esa persona que te lastimó, tenías uno. Incluso si no tuvieras una meta, ahora sería un muy buen momento para hacerla. Un fracaso amoroso podría inspirarte más de lo que crees. Algunos buenos objetivos podrían ser: no volver a enamorarte de la persona equivocada, no conformarte, aprender a valorarte o no bajar tus estándares por nada. Elige uno pero de preferencia, que sean todos.

Será difícil al principio pero debes trabajar en ello. Tener objetivos te protegerá de muchas decepciones innecesarias. Cualquier mujer que haya pasado por un fracaso amoroso y sanado te dirá que solo tienes una vida para vivir, que persigas tus sueños y no a las personas.

Perdona a tu ex y a ti misma. Guardar rencor u odio no te hará ningún bien. Sí, quizá duele demasiado lo que pasó pero déjalo ir. Si fuiste tú, perdónate y sigue adelante. Si fue la otra persona, extiéndele la misma generosidad también. Esto no significa que debas permitir que siga en tu vida pero el perdón es un paso hacia la sanación. Perdona, pero no olvides tus razones, evitarán que vuelva a cometer el mismo error.El universo se encargará de poner las cosas en su lugar.

Al final, quienes han pasado por una mala relación o una ruptura difícil y sanado, tienen algo en común: han logrado eliminar de sus vidas a las personas tóxicas y negativas. Eliminar a las personas que alguna vez significaron el mundo para ti no es fácil, pero en el futuro, estarás agradecida. Recordarás ese momento de tu vida y te alegrarás de haberlos dejado atrás. Dejarás espacio para las personas correctas y sólo así, tendrás el amor que mereces.

Te recomendamos en video