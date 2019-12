Todas hemos tenido malas experiencias en el amor y sabemos lo mucho que puede doler una ruptura amorosa. Sí, es inevitable pensar en todo lo que estuvo mal en la relación, en lo que pudo ser diferente. Pero ahora que termino, nada volverá a ser igual, especialmente si eres una mujer fuerte.

Porque las mujeres fuertes saben que no pueden quedarse ahí, que deben avanzar y superan una mala relación amorosa para darle paso a lo que sigue. En su mente, saben instintivamente que son más grandes que ese desamor, que son capaces de superar su dolor para que no las consuma. Las mujeres fuertes saben que merecen a alguien que las quiera con la misma intensidad y nada menos que eso.

Cuando terminan una mala relación, también sienten el corazón hecho pedazos pero su espíritu inquebrantable no permite que ellas se desmoronen. Están consientes que el universo tiene mejores planes para ellas y confían en él. Saben que no hay felicidad en obligar a alguien a estar con ellas, que el amor verdadero no es conformarse con cualquiera.

Una mujer fuerte no pedirá que esa persona se quede, ni se aferrará al poco amor que le den. Ella no llorará esperando ganar su simpatía y mucho menos para causar lástima y hacer que el otro cambie de opinión. No, para ella el amor debe ser entero o no es amor.

Las mujeres fuertes sufren ante una ruptura pero agradecen que haya terminado algo que no iba a funcionar o que no estaba dando los frutos que esperaban. Así que aceptan la ruptura tan elegantemente como puedan, sin resentimientos. Se alejarán por completo y se concentrarán en llenar sus vidas de positividad para sanar a su paso.

Las mujeres fuertes sin capaces de sanar y avanzar porque abrazan su dolor, sabiendo que una mala relación no la define. Enfrentan su dolor con valentía y luchan contra sus propios demonios para entonces convertirse en la mejor versión de ellas mismas.

Porque así es como las mujeres fuertes superan una mala relación amorosa; amándose a sí mismas, reafirmando su valor, aprendiendo de los errores y aceptando que es momento de tomar otro camino y avanzar.

