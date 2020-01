Las mujeres más bellas son las que tienen la capacidad de reírse de ellas mismas

La risa es una de las mejores cosas en la vida. No hay nada más satisfactorio que reír hasta que te duela el estómago. Es como una especie de cura para todos los males que existen en este complejo mundo. El humor y la risa son fuerzas restauradoras por eso, reír incluso en los momentos más oscuros trae luz y esperanza.

Las mujeres que son capaces de reír de sí mismas son las más bellas porque emanan una luz única que les trae fortaleza y un alma inquebrantable. La risa libera su espíritu, les ayuda a sacudir la tristeza y trae claridad cuando parece que todo está perdido.

Así que si te identificas con esto, entenderás a la perfección por qué es tan importante la risa en tu vida. No importa si has metido la pata o si otros lo consideran ridículo; saber reír de ti misma te ha dado una fuerza que otros quizá no tienen.

Sabes que reírte de ti misma te ha traído fortaleza espiritual y mental. Te ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva y eso te ha hecho una mujer hermosa. La risa es un escudo que te ha protegido de quienes han buscado verte caer. Ha hecho que dejes de preocuparte por lo que otros piensen y eso te ha hecho indestructible.

Sí, a veces la vida apesta y a veces lo último que quieres es sonreír pero cuando aprendes a reírte de tu torpeza, de tus defectos o de todo lo que sale mal en el día, encuentras un balance y recuperas la cordura. Algunos te creerán loca si te ríes de los tropiezos, pero dicen que los locos son más felices así que, ¡qué más da!

Poder reírte de ti misma es un signo de resistencia y fortaleza mental; te ayuda a reflexionar y a ser consciente de lo que ocurrió y eso te lleva a ser mejor.

Todos cometemos errores en la vida, haciendo y diciendo cosas que desearíamos poder recuperar. Es probable que muchos de nosotros tengamos ciertos rasgos de personalidad que nos gustaría superar. Nadie es perfecto. No tiene sentido castigarte por ser humana. Gran parte de lo que hace que la vida sea tan bella e interesante es el hecho de que todos somos perfectamente imperfectos nuestra manera.

Así que no dejes de reír. No hay nada más hermoso que una mujer que esboza una sonrisa en su rostro en medio de la tempestad.

