Enamórate de agluien que te haga reír

La vida es demasiado dura por sí sola como para complicarse con alguien con quien no eres feliz. Enfrentamos tantas cosas día a día que lo último que queremos es seguir molestas o llorando con quien no.

Iniciar una nueva relación está lleno de dudas y expectativas, desde los nervios de las primeras citas hasta el salto al compromiso, todo se vuelve una montaña rusa de emociones. ¿Por sabes qué? Mereces ser la más feliz por eso, enamórate de alguien que te haga creer que te estallará el corazón de amor. Enamórate de alguien que vea el valor que hay en ti, incluso con tus imperfecciones. Enamórate de quien te haga ponerte de pie frente a la adversidad pero sobretodo, enamórate de quien busque hacerte reír para que puedas encontrar la luz que creas perdida.

Las relaciones deberían estar llenas de razones para ser increíblemente felices. No deberían ser un motivo más de dolor o desesperación. Estar en una relación nos enseña a amar la vida y a nuestros otros significativos. Las personas por las que decidimos enamorarnos deberían hacernos celebrar vivir.

Enamórate de alguien que te recuerda, todos los días, qué alegría es estar viva.

Por eso, enamórate de alguien que vea lo bella que es tu alma y lo interesante que eres cuando hablas de lo que te apasiona. Pero sobretodo, enamórate de alguien que te haga reír, de alguien que ilumine tus días con una sonrisa o una broma tonta, una sesión de cosquillas inesperadas o un beso tierno en tu mejilla que esboce una sonrisa sincera en tu rostro.

A veces pensamos en el amor como en este serio compromiso, como si tuviéramos que enfrentarnos con seriedad, como si se tratase de caminar en línea recta, sin espontaneidad alguna. Pero no es así.

Si no has salido por un tiempo, si nunca has tenido pareja, o si tu última relación te dejó con el corazón roto, la perspectiva de una nueva relación puede ser un poco estresante. Pero si te enamoras de alguien que te haga reír, te sentirás libre de ataduras.

La verdadera magia puede estar en esos momentos en que ambos se encuentran riendo juntos.

Puede sonar cursi, pero es cierto: el sentido del humor puede ser el pegamento que los mantenga unidos cuando todo lo demás va a fallar. El compromiso no es una broma, pero si pueden reír juntos, están en el camino correcto.

