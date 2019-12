5 razones por las que las mujeres más fuertes permanecen más tiempo solteras

La sociedad nos ha hecho creer que la soltería es una especie de maldición que te condena a pasar el resto de tus días sola e infeliz. Pareciera que el tener una pareja es algo que define lo que una vale sin embargo, la realidad es que esto no depende de nadie más que de ti.

Las mujeres más fuertes saben que si bien es bueno tener a alguien a quien amar, abrazar y en quién apoyarse cuando las cosas dan miedo, no hay nada más emocionante y gratificante que la relación que tienes contigo misma. Puedes hacer las cosas en tus términos y a tus tiempos sin que nadie más te ate. No todas las mujeres necesitan una pareja en sus vidas y cuanta más fortaleza tengas, te darás cuenta de que el tiempo en que estás soltera es relativo.

Aquí algunas de las razones por las que las mujeres fuertes permanecen más tiempo solteras:

TAMBIÉN LEE: El Universo es compasivo con quienes toman riesgos así que deja de tener miedo

Porque no se conforman con cualquiera y eso las lleva a estar con quien vale la pena

La soltería les ha permitido aprender a valorar su tiempo. Quieren a alguien que no quiera jugar, alguien que sepa lo que quiere. Las mujeres más fuertes permanecen solteras más tiempo porque quieren a alguien que sea honesto con lo que siente, que no tendrá miedo de ser vulnerable y que no esté pensando en 'ver a dónde van las cosas' sino que esté seguro de lo que siente y quiere.

Porque están cómodas con su "soledad"

De hecho, las mujeres más fuertes han demostrado que la "soltería" no significa "soledad". Ellas se sienten cómodas con quiénes son y con su espacio. Pueden pasar una noche en solitario y no se sienten solas. Pueden almorzar en un restaurante o ir de compras sin sentirse incómodas de no tener compañía.

TAMBIÉN LEE: 6 hábitos que no son buenos para tu salud mental

Porque pueden centrarse en sí mismas y sus metas

Las mujeres más fuertes han preferido estar más tiempo solteras porque saben lo que quieren y lo que es importante para ellas, así que van a por ello sin depender de nadie. Quieren construirse a sí mismas para no convertirse en "la novia de" o "la esposa de". Están procurando su salud mental para entonces aprender a amarse a sí mismas y así poder dar amor a otros.

Porque no están concentradas/preocupadas en el reloj biológico

Hay mujeres que no quieren hijos y eso también está bien. Mientras que muchas viven aterradas por no cumplir con lo que dicta el llamado "reloj biológico", otras dejan que el tiempo fluya. No están del todo preocupadas por encontrar pareja para convertirse en madres. Lo importante para ellas es encontrar a una pareja que se preocupe por construir un futuro mano a mano sin pensar en el "qué dirán" o "lo que debe ser".

Porque quieren seguir explorando el mundo

No les gusta obligar a nadie a empatar sus expectativas de viaje con las suyas. Les gusta elegir lo que quieren hacer y cuándo quieren hacerlo cuando tienen tiempo de salir de casa. Saben que aún hay muchos rincones y personas por conocer. Si bien saben que a veces es bueno tener un compañero para hacer estas cosas, su independencia les recuerda los beneficios de hacerlo solas. Porque incluso si estuvieran en una relación, no les gustaría sentirse limitadas o preocuparse por otro hasta nuevo aviso.

Te recomendamos en video