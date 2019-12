La dependencia emocional afecta tu amor propio, y necesitas aprender a alejarte

Eres lo más valioso, aunque a veces no lo creas

Es válido dudar, tener miedo y sentir que las inseguridades aquejen tu vida de vez en cuando. Muchos se drogan, otros se refugian en el alcohol, mientras que unos cuantos convierten a otras personas en su adicción. Esto último puede parecer menos peligroso, pero la dependencia a las personas es igual de dañino.

Hay cambios de humor, abandono de actividades, todos los síntomas que las adicciones provocan en tu cuerpo. No se trata de jamás depender de otros, o de aislarte para no necesitar a nadie. Sin embargo, no podemos construir nuestros gustos, necesidades y decisiones con base a la personalidad de otros.

Por ello, necesitamos saber que no todo ni todos serán para siempre. Hay que agradecer aquellos que están en nuestro camino, pero también aprender a dejarlos ir cuando han decidido que no pueden quedarse más.

Dependencia emocional

En ocasiones, la dependencia a otro se da por querer cubrir carencias emocionales. Si eres alguien que necesita de la aprobación de otros, no sabe estar con ella misma, o no quiere concentrarse en conocerse… se terminan encontrando formas de enajenarse.

Cuando uno elige con quien estar debe ser por decisión propia, y no por huir de uno mismo. Normalmente, los resultados siempre son los mismos, y termina en grandes heridas o corazones rotos.

Si gozas de una buena autoestima entonces sabrás reconocer las señales, pero ¿cómo saberlo? Aquí algunos importantes puntos:

¿Cómo identificar que tengo problemas de autoestima?

Problemas para recibir buenos comentarios (te sientes incómodo).

Problemas para tomar decisiones (prefieres que otros decidan por ti).

No expresar tu opinión (miedo a que otros se sientan incómodos o se burlen).

