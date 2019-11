Comportamientos violentos que solemos romantizar en las relaciones, y deben parar

Nos enseñan a tener un amor tóxico

Todas hemos llegado a disfrutar las películas melosas que terminan con un beso tierno, y como protagonista tienes a una una historia de amor tóxica. En estas épocas de antaño no lo identificábamos, y soñábamos con una romance así.

Nos enseñaron a desear a ese chico rebelde que era grosero con todos, pero que la 'heroína' sanaba sus heridas. Porque claro, ese personaje siempre tenía una pasado triste que lo atormentaba y lo 'obligaba' a ser desconsiderado con todos a su alrededor.

El entretenimiento nos ha educado

Después de peleas, lágrimas de la la principal, y un gran detalle del chico rebelde que 'compensaba todo' se arreglaba todo con un beso de amor. Véase en: 3 metros sobre el Cielo; 'H.' hace pasar por un tormento a 'Babi' y todos terminamos odiándola a ella por dejarlo; 27 bodas, 'Kevin' solamente la está usando para crecer, pero al final 'Jane' lo perdona porque él le arregló la vida con su carismática personalidad.

Escena de "3 metros sobre el cielo." - Cortesía

Las series como Sex and The City que nos inducen a perdonar siempre a los hombres que nos dañan porque a veces solo tienen 'miedo' a sus fuertes sentimientos o The Vampire Diaries que parece gritar en sus escenas que entre más lágrimas y peleas más fuerte es el amor.

Escena de la película "Sex and The City" - Cortesía

¿Qué comportamientos son violentos?

Todo este tipo de entretenimiento fue icónico en su momento, y nos marcó la forma en la que buscamos nuestras relaciones. Se cree que los celos deben predominar, el dolor es algo normal, que las mujeres se conviertan en las enfermeras de los males mentales es el camino o que las prohibiciones en la relación están bien.

Si tu pareja te hace daño, te hace llorar, te está celando todo el tiempo, te prohibe las amistades, es controlador, y te manipula casi todo el tiempo… eso es violencia. Solemos creer que la violencia entre pareja solamente se traduce en golpes o insultos.

Escena "50 sombras de grey" - Cortesía

Sin embargo son muchas las señales que deben volverse focos rojos, y nos hacen tomar un paso atrás. Al leerlos parece que esto en realidad nunca pasa o que jamás permitiríamos caer rendidas por personas así, pero solo piensa en algunos de los 'galanes' más queridos del entretenimiento y cómo eran sus personajes: El controlador Edward Cullen, todo acerca de Christian Grey, o hasta el psicópata de Joe en 'You'.

