7 consejos para superar a un patán y no volver a caer con alguien igual

Cómo superar a un patán y no caer con otro

Nueve pasos que te ayudarán a responderte la pregunta de cómo superar una infidelidad. No es sencillo, es un proceso, pero al final tu camino será más brillante; aunque a veces lo dudes.

1.- El tiempo cura todo, y enseña demasiado

Te sientes mal, crees que ese dolor será eterno y no ves el final del camino. ¿Sabes algo? Es normal y parte del proceso. Puede que tus heridas se tarden más en sanar que la de otras personas.

No compares las situaciones. Tú tienes una forma de resanar tu dolor y eso está bien. Esta situación siempre te dejará con muchas enseñanzas. ¡Úsalas para las siguientes relaciones!

2.-No puedes engañarte contigo

Tienes el tiempo perfecto para que aprendas a conocerte del todo. Tienes que saber cuándo salir, cuándo quedarte en casa y cuándo comenzar a salir con otras personas. Si saltas de una relación a otra, hay pocas posibilidades de tener éxito.

No intentes ocultar tus heridas por pena y empieces a caer en relaciones cuando no estás preparado. Lo más importante es que seas fiel a ti mismo.

3.- Cuídate a ti misma

También es una gran oportunidad para que te hagas ese cambio de look, para que te des un día de spa, o con tu comida favorita. Aprende lo especial que eres porque si tú no lo aceptas nadie lo hará.

Es el tiempo de superarte, de amarte, de abrazar todos tus defectos y cualidades. Cuando alguien te es infiel sueles quedar en una posición muy vulnerable y hasta auto destructiva. ¡No caigas en esos errores!

4.-Recuérdate que no fue tu culpa

Otro de los pensamientos erróneos más comunes es pensar que fue tu culpa o que no eres suficiente. Esta negatividad puede jalarte a un abismo profundo del cual es difícil salir.

Eres suficiente, no fue tu error, esa persona fue quien no respetó el acuerdo del compromiso que tenían. Aunque la relación es de dos, y hayan tenido problemas no excusa que la resolución se haya fracturado con faltas de respeto.

5.- Busca ayuda psicológica

No es de locos ir al psicólogo. Ayuda a saber manejar el torrente de emociones que tienes en esos momentos. Te hace reflexionar perspectivas que jamás te habías planteado y de esta manera logras sanar con mayor facilidad.

6.- Aprende a perdonar.

Al final no hay villanos, todos cometemos errores y guardar resentimiento solamente te hace daño a ti. Aprende y disfruta la etapa que fue. Nunca es todo malo ni todo bueno; por lo tanto acéptalo por lo que fue.

La vida tiene matices y no todo es de un solo color.

7.- Jamás te pierdas en una relación.

Las personas que no tienen límites avanzan más y más sin miedo alguno. Si tú no eres firme con lo que quieres, nadie lo hará por ti. Necesitas entender que está bien si se enoja, que hay otros "peces en el mar", y se vale decir no.

