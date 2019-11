Estar soltera por mucho tiempo no significa que seas "difícil de amar"

La sociedad nos ha hecho creer que "estar soltera" es una maldición., una condena que hace miserable a una mujer. Nos ha hecho creer que si una está soltera es porque sus estándares son demasiado altos y que eso hace que sea difícil de amar. Pero nada de eso es cierto.

Quizá estás comenzando a experimentar lo que es la soltería; quizá llevas un largo tiempo así, pero te diré algo: no tienes por qué sentirte mal o pensar que no mereces amor.

Quizá has olvidado lo que es un beso de buenos días o un mensaje de buenas noches; o quizá has hecho de lado la idea de conocer a alguien nuevo o tener citas por miedo a que piensen que eres "difícil de amar".

Basta de creer en lo que todos los demás dicen de la soltería, de permitir que te etiqueten como una "soltera eterna" o una "quedada". Deja el auto-sabotearte y grábate esto: no eres difícil de amar. Mereces un amor bonito y no menos de lo mucho que vales.

Puede que tengas días en los que te sientas malhumorada o que caigas en una crisis existencial; pero eso no te hace difícil de amar.

Puede que seas una mujer independiente y autosuficiente que rara vez le pedirá ayuda a alguien pero eso tampoco te hace difícil de amar.

Si has estado tanto tiempo soltera no es porque no seas suficiente o porque no seas digna de mirar sino porque sabes lo importante que es mantener tus estándares altos y que no estás dispuesta a permitir comportamientos tóxicos de ningún tipo. No quieres conformarte con cualquiera y aunque el mundo diga lo contrario, sabes que estar soltera no es sinónimo de estar sola.

Quizá para algunas personas sea complicado entender cómo es tu forma de pensar y por qué actúas como actúas. Pero eso no te hace difícil de amar. Es normal que las personas no coincidan con sus ideas pero es cuestión de empatía y de encontrar un balance.

Eres hermosa tal y como eres y tarde o temprano llegará quien te ame con todos tus defectos y virtudes; alguien con quien puedas hacer equipo y alcanzar la felicidad. Vive la vida y deja de sufrir por la presión de los demás.

