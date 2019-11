La razón por la que a las personas introvertidas les cuesta trabajo encontrar pareja

Cuando eres una persona introvertida, las situaciones cotidianas que para otras personas son totalmente banales o sin importancia, para ti se vuelve algo que te provoca intensas palpitaciones del corazón y sudor frío. Los ataques de pánico y ansiedad son algo de todos los días y nunca falta la presión social a tu alrededor que trata de cambiar tu personalidad reservada.

Si eres una persona introvertida, sabrás lo difícil que es el tema del amor. La idea de conocer a alguien nuevo y tener citas te pone los nervios de punta. Para muchos, es como si no quisieras dar amor pero en realidad, tienes formas de diferentes de expresarte y no a cualquiera le abres tu corazón pues temes que se rompa en mil pedazos.

Quizá prefieras los mensajes de texto que las llamadas telefónica o los encuentros cara a cara. Piensas que vas a trabarte, que la otra persona te juzgará y que se dará cuenta de que no eres tan genial. Pero no es así, eres increíble y mereces tanto amor como el tienes para dar.

¿Por la que a las personas introvertidas les cuesta trabajo encontrar pareja?

Algunos introvertidos generalmente se sienten incómodos con las personas, especialmente aquellas que no conocen. Tienen problemas con la interacción humana y eso usualmente se presta a interpretaciones negativas de los demás. Esto hace que dar el primer paso se vuelva difícil y que parezca que no tienes el interés.

Aún estando en una relación, tienen problemas para expresar su amor, especialmente cuando es con palabras. Esto hace que su pareja piense que no los ama cuando realmente es lo contrario.

A una persona introvertida no les gustan las fiestas, reuniones y demás eventos que implique socializar. Así que las posibilidades de conocer a alguien con quien puedan entablar una relación, se ven reducidas.

Vivir siendo una persona introvertida es complicado pero no tienes por qué atormentarte. No hay una fórmula mágica para atraer el amor ni tampoco un tiempo para que establezcas una relación. Recuerda que no estás sola y como tú, muchas otras sufrimos. Lo importante es que entiendas lo que sucede y canalices tu energía en aquello que te haga sentir bien ¡qué más da si es con una pareja o sola! Tienes muchas personas a tu alrededor que están dispuestas a amarte. Y cuando menos lo esperes, encontrarás eso que ayude a apagar el incesante bombardeo de miedos y angustias.

