Quédate con quien te impulse, no quien con busque cortar tus alas

Todos los días tomamos decisiones, desde qué comer, qué vestir, qué camino tomar para ir al trabajo o qué serie de Netflix ver. Sin embargo, una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida es en quién invertir nuestro tiempo y energía.

Muchas veces terminamos con personas que no nos convienen por el simple hecho de que nos da miedo estar solas pero es lo peor que puedes hacer para tu sanidad emocional y mental.

Sí, el amor es complicado pero lo es más cuando te quedas con una persona que lejos de apoyarte e impulsarte, termina cortándote las alas, haciéndote creer que lo que sientes, piensas y sueñas, no vale la pena. Te diré algo: No dejes que nadie te haga sentir que no vales o que eres poca cosa.

Deja ir a quien te humilla y atenúa la luz dentro de ti; deja ir a quien se ríe de tus sueños, esperando ver cómo te tambaleas en dudas. y quédate con quien busca impulsarte a ir tras lo que sabe que te hace feliz. Elige a quien te impulse a vivir tus sueños, en lugar de alejarte de ellos. Elige a quien te desafía y te ayude a alcanzar nuevas alturas. Elige a quien está dispuesto a ser tu compañero y no el obstáculo más grande en tu vida.

No dejes que otros te impidan ver lo mucho que vales.

Porque los sueños no son tontos. Llenan tu vida de esperanza, no importa lo absurdo que suenen para otra persona. No te preocupes otros no están de acuerdo con ellos o no apoyan tus objetivos pero sí preocúpate por que la persona que está a tu lado sea un motor y no una cadena que te impida volar.

Son tus sueños y de nadie más. Mereces un amor con el que puedas volar alto y que entre tus sueños y los suyos, construyan algo maravilloso. Nunca te quedes con quien te impida perseguir algo que realmente quieres. Quien quiere cortar tus alas, no merece tenerte.

Y si aún no llega esa persona, no te preocupes. Elígete y lucha por ti. Ve tras tu sueños con tus propias armas. Tú puedes construir una vida digna, llena de pasión y felicidad. No dejes que el miedo tome control y te impida alcanzar tus deseos. Te enfrentarás a contratiempos, críticas y escepticismo en el camino, pero eso también es parte del proceso. Ten fe en ti misma y la vida te sorprenderá con lo que tanto mereces.

