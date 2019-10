Amar es abrazar el caos de alguien

Las cicatrices de una persona nos dicen que ha lucha y ha sobrevivido. Significan sanación, pero también representan tiempo y fuerza. Nos recuerdan que una vez ha sufrido, que ha experimentado dolor, pero que se ha mantenido firme. Quien entiende esto, tiene una forma única de amar y eso se agradece.

Para quien ha sufrido, encontrar a una persona que entienda y acepte sus heridas puede ser muy complicado, empezando porque le es difícil confiar y entregar su corazón a cualquiera.

Todos tenemos cierto caos en nuestro corazón y todos esperamos a que llegue alguien que lo abrace y lo transforme en algo hermoso. Pero ese caos que habita dentro de nosotros es como un universo merece ser visto. El caos puede transformarse en algo hermoso en manos de la persona correcta por eso, es importante aprender a apreciarlo.

Mereces mucho amor así que no permitas que nadie te haga creer lo contrario. Enamórate de alguien que entiende que a veces puedes alejarte de todos y caer en ansiedad y angustia sin previo aviso. Alguien que acepte que hay momentos en la vida en los que no entiendes lo que te pasa, que no sabes lo que quieres y que lo único que necesitas es un abrazo sincero.

Enamórate de quien te vea como un ser hermoso a pesar de todo este caos que habita en ti. Porque amar es abrazar el caos del otro. No es una enfermedad y no necesita curarse; por lo tanto quédate con quien sepa que lo único que necesitas es tiempo y tal vez solo un poco de afecto que demuestre que le importas.

Mereces un amor que no vea tus heridas como un defecto sino como un símbolo de todo lo que vales. Mereces alguien en quien puedas refugiarte, que sea tu consuelo y que abrace tu vulnerabilidad. Alguien que a pesar de no entender completamente lo que está pasando a veces, todavía lo intenta.

Enamórate de alguien que aprecia la belleza y calma al monstruo que hay en ti. Alguien que ve el brillo en tus ojos y las lágrimas que caen de ellos. Alguien que te amaría sin miedo. Alguien que está seguro de que está ahí para quedarse a tu lado para bien o para mal. Enamórate de alguien que entiende que eres, y siempre serás, una persona complicada. Que no eres ni blanco ni negro, ni siquiera gris. Alguien que ve todos los colores en ti.

