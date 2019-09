Las mujeres exitosas saben convertir los tropiezos en oportunidades

Las mujeres estamos acostumbradas a pensar que debemos ser perfectas para ser exitosas en la vida sin embargo, ser exitosas está lejos de ser perfectas. Y es que a veces, somos tan duras con nosotras mismas que cuando fracasamos en algo, nos quedamos tan sumergidas en la amargura de la derrota que perdemos de vista las otras puertas abiertas que pueden llevarnos por otro camino, incluso mejor.

Así que si quieres ser una mujer exitosa, debes aprender a convertir los tropiezos en oportunidades.

Si fracasas, no te concentres en lo negativo, al contrario, aprovecha el momento y úsalo a tu favor. La forma de alcanzar sus sueños y objetivos puede conducir a muchas vueltas inesperadas pero al final, vale la pena disfrutar el proceso para saborear mejor el resultado. Piénsalo así, si no fallas, no te permites fortalecerte en ese proceso, y este es una parte clave de ser un líder exitoso.

Los tropiezos son parte de la vida y cuando tratas de verlos como una forma de aprender o una oportunidad para mejorar, es cuando sucede la magia.

Las mujeres exitosas saben que ante todo, levantarse es un acto de amor propio porque olvidarse de sus sueños por un tropiezo, es la peor forma de auto sabotearse.

Las mujeres exitosas saben que antes de alcanzar la cima fracasarán, serán rechazadas y heridas, pero también saben que aprenderán de ello, que se levantarán y que triunfarán. Saben que la clave está en la paciencia y en la determinación, la disciplina, en el trabajo duro y el sacrificio pero también en la actitud. y el corazón que le pongan a lo que creen.

Aprenderás de ello. Crecerás. Te moverás más allá. Avanzarás Y, lo más importante, conseguirás lo que deseas y más.

