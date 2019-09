Adiós etiquetas: las mujeres podemos ser lo que queramos y como queramos ser

Las mujeres vivimos bajo demasiados estereotipos que la sociedad nos pone desde antes de nacer. Estamos rodeadas de etiquetas, entre quienes dicen que somos "el ser más frágil del universo", "el sexo débil" y "delicadas como el pétalo de una rosa" y los que esperan que seamos mujeres "fuertes", "inteligentes" y "empoderadas·". Pero lo que está mal no es tener ciertos calificativos, sino que asumamos que eso es lo que "debemos ser" por el resto de nuestras vidas.

Las mujeres podemos ser exigentes, tener estándares muy altos y ser intimidantes. Pero también podemos ser vulnerables, delicadas y románticas. Podemos soñar con encontrar a un "príncipe azul" o formar un emporio de lo que queramos; pero también podemos ser ambas cosas. Podemos tener hijos y atender un trabajo importante o podemos decir que no los queremos, que nuestra meta en la vida es viajar por el mundo, tener una pareja o simplemente vivir para nosotras y nadie más.

Ser mujer es un trabajo agotador. Todas tenemos una lucha interna que nos obliga a cumplir con nuestras propias expectativas, las cuales siempre subimos más y más. Luchamos por otros y por nosotras mismas, defendemos nuestros ideales y tratamos de ser siempre nuestra mejor versión. Pero esas malditas etiquetas sociales, terminar por confundirnos, por hacernos creer que tenemos que seguirlas al pie de la letra.

Tenemos que atrevernos a ir contra la corriente con tal de seguir fieles a lo que creemos. Sin miedo al fracaso, pero mucho menos al éxito. Tenemos que construirnos las unas a las otras, porque bastante tenemos con una sociedad patriarcal que no comprende nuestra "rebeldía". ¿Y si te sientes agotada? Estás en todo tu derecho. Hasta para las mujeres más fuertes es justo y necesario un descanso pero nunca nunca nuca dejes de luchar por lo que sueñas.

Así que olvídate de las etiquetas y sé todo lo que quieras ser, como quieras ser. No te sientas mal si alguien no te dice que eres "bonita " o "suficiente".porque porque esas son sólo palabras que no te deben definir tu valor. Sólo por ser tú eres más que linda, más que fuerte y más que inteligente.

Sé una bailarina, una cantante, una artista. No dejes que nadie te diga que esas "no son aspiraciones reales". Conquista el mundo del deporte, de la política, sé una experta en finanzas. ¿Quién dice que esas son cosas de hombres? No les hagas sentir que ganan y logran su objetivo de menospreciarte. No definas tu valor en base a lo que otros opinen de ti. Mereces ser todo lo que quieras ser y más.

