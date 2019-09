5 pequeños recordatorios que te darán fuerza cuando sientas que la ansiedad te consume

La ansiedad es una condición de salud mental que puede causar sentimientos de preocupación, miedo o tensión intensa. Para algunas personas, esto puede causar ataques de pánico y hasta manifestar síntomas físicos como dolor en el pecho o de cabeza.

Y aunque es increíblemente común, suele ser malentendida. Para mucho, es un malestar que desaparece en cuestión de segundos, para otros, es algo que se puede controlar fácilmente. Sin embargo, para alguien que la sufre, se vuelven segundos eternos.

Lo peor de todo, es que puedes sufrir un ataque de ansiedad cuando menos lo esperas. Si te encuentras en esta situación, recuerda lo siguiente:

No durará para siempre.

Puede durar una hora, un día, una semana, incluso un mes, pero no siempre te sentirás así ni será algo que dure por el resto de tu vida. Tendrás momentos de felicidad y muchos motivos para sentirte bien así que no dejes que te consuma. Créeme, todo estará bien.

No te presiones

Nuestra reacción automática es luchar contra los pensamientos negativos, hacer a un lado lo que nos hace sentir incómodos en un intento de volver a la normalidad lo más rápido posible. La ansiedad no se va con antibiótico como pasa con un resfriado y aunque muchos sugieren terapias, no desaparece de un día a otro. No te presiones. y sólo concéntrate en cuidarte y tratarte cuanto tiempo sea necesario.

LEER MÁS: No te sientas culpable por poner tu felicidad primero

Eres amada

Amigos, familia, pareja, compañeros del trabajo, mascotas…eres especial para muchos de los que están a tu alrededor. Cuando te sientas terrible por la ansiedad, escucha las notas de voz de tu mejor amigo diciendo boberías que te hicieron reír cuando las envió, mira ese tierno video de tus sobrinos bailando, ve las fotos de tus últimas vacaciones con tu familia o de la fiesta a la que fuiste con tus amigos. Ten presente esos momentos de diversión que viviste con gente que amas y que te ha hecho sentir amada.

Eres más fuerte de lo que piensas.

La ansiedad te hace pensar en las cosas más pequeñas y convertirlas en fatalidades terribles pero si estás aquí hoy es porque has sobrevivido a muchas tempestades. Recuerda que eres capaz de luchar contra todo y sobrevivir. Manténte con la frente en alto y no bajes la guardia. Esto pasará. Eres fuerte y valiente por luchar. A veces solo tienes que superar la incomodidad de la situación y ver que estará bien.

No necesita tener todo resuelto en este momento.

La ansiedad tiende hacernos creer que nuestra vida es un desastre y que estás peor que el resto pero no es así. Cada quien resuelve la vida a su ritmo y tú no tienes que tener todo resuelto o definido en este preciso momento. A veces, es hora por hora, o incluso minuto por minuto; a veces toma meses pero eventualmente resolverás las cosas. En el inter, puede incluso llegar algo mejor o algo o esperabas y te lleva a otro camino. Así que respira y deja que las cosas se vayan acomodando. Mantén la calma y pensarás en mejores soluciones.

leer más: Estos son los tipos de personas que pueden empeorar tu ansiedad

Te recomendamos en video