Estos son los tipos de personas que pueden empeorar tu ansiedad

La ansiedad es una condición de salud mental que puede causar sentimientos de preocupación, miedo o tensión. Para algunas personas, la ansiedad también puede causar ataques de pánico y síntomas físicos extremos, como dolor en el pecho.

Y aunque es increíblemente común, suele ser malentendida debido a que hay muchas razones por las que ésta se dispara, desde razones genéticas hasta ambientales. Sin embargo, está claro que algunos eventos, emociones o experiencias pueden causar síntomas de ansiedad o empeorarlos.

Si eres alguien que sufre de ansiedad, ya sabes que ciertos estímulos aumentan tu ansiedad al máximo, eso incluye personas de las que deberías alejarte por tu bienestar. ¡Presta atención!

Personas que te presionan para que hagas cosas

Para muchos, presionarte a hacer algo puede ser un juego o algo sin importancia. Sin embargo, para quienes padecen ansiedad esto se convierte en algo tormentoso. A nadie le gusta que lo presionen para hacer algo que no quiere, pero para las personas con ansiedad, el impacto puede ser especialmente grave. Muchos terminan cumpliendo para obtener la aprobación y otros, aislándose. Ambas son situaciones pesadas para la mente. También existen las preocupaciones adicionales que surgen con tan solo pensar en estas personas. Las amistades son para pasarla bien y despreocuparte de la vida, no para darte más problemas.

Vampiros energéticos

Así, hay personas que son capaces de drenar tu energía y alterar tus emociones de forma negativa con tan sólo aparecer frente a ti. A veces es fácil darte cuenta de esto y alejarlos de tu vida, pero en ocasiones son parte de tu día a día y tienes un cariño hacia esas personas de cierto modo. Ya sea que se trate de un amigo o un familiar, no debes permitir que drenen tu energía, especialmente cuando padeces ansiedad. Pasar tiempo con personas negativas puede aumentar tu ansiedad porque los estímulos negativos pueden sentirse abrumadores. Estos padecimientos ya son bastante agotadores como para ponerles un peso extra.

Personas que no respetan tus límites

Hay personas que no respetan los límites de nadie: te llaman en medio de la noche para hablar sobre sus problemas amorosos, te reclaman cuando les dices que no puedes responderles, llegan a tu casa sin avisar y se quedan más de la cuenta. Sin duda se vuelven muy molestas, pues ignoran tu incomodidad cuando no te sientes con ánimos. Aún así, puedes mantener a esta persona en tu vida por una razón: tal vez sea un amigo cercano, un miembro de la familia o un compañero de trabajo, y quieres mantenerte en buenos términos con ellos. ¡Eso es bueno! Pero también podría estar contribuyendo a su ansiedad. No es sencillo, pero debes dejar las cosas claras para que entiendan tu situación y respeten tu espacio.

