Así es como las mujeres inteligentes terminan con una relación que no les funciona

Las rupturas en general son difíciles pero las mujeres inteligentes saben lo importante de irse cuando algo no funciona. Y es que mientras el dolor de una separación es inevitable, es importante hacerse la idea de que es para algo mejor, incluso si es una la que fue dejada.

Una mujer inteligente no se quedará llorando, añorando lo que pudo ser y ya no es. Ella no se va con ira, ni se queda con resentimiento; no echará sus planes a la basura ni hará como que nada pasó. Una mujer inteligente no se permite caer en frustración ni en provocaciones.

En su mente, ella sabe que es más grande que este desamor. Está consiente que puede superar su dolor si no deja que la consuma. Porque una mujer inteligente sabe que merece a alguien que la quiera con la misma intensidad y nada menos que eso.

Sí, la ruptura duele y trae consigo instante de confusión y dudas sin embargo, sabe que no hay felicidad en obligar a alguien a estar con ella y que no hay razón para temer al hecho de estar "sola". Está consiente de que el universo tiene mejores planes y confía en que todo es para bien. Ella no pide que te quedes ni tampoco rogará que la ames.

Seguirá teniendo un gran corazón y mucho amor para dar pero no volverá a caer en algo que no la ayuda a crecero que no sea recíproco. Con una ruptura, una mujer inteligente se vuelve más fuerte y resistente. Está más segura de lo que quiere en el amor y se promete nunca conformarse con lo que no le traiga una felicidad genuina. Ella es optimista de que encontrará el amor que le pertenece y estará agradecida con lo vivido y con lo venidero.

