Las mujeres fuertes saben cuándo decir "adiós" a lo que no las hace crecer

Las mujeres fuertes no suelen quedarse estancadas en vidas mediocres, donde no encuentran la felicidad. Nunca se quedan demasiado cómodas ni se confían de que "lo tienen todo". Ellas siempre se esfuerzan por hacer más pero sobretodo, para ser más.

Ellas buscan ser más de lo que la sociedad espera que sean, porque no buscan complacer a nadie. Por eso, las mujeres fuertes son las que saben cuándo decir adiós, cuando darse la media vuelta y cuándo tomar un nuevo camino.

Ellas no aceptan un no por respuesta ni tampoco amores a medias. Saben que merecen más que un "casi" amor y que decir "adiós" es mejor que quedarse esperando a alguien que las quiere un día sí y un día no.

Pero tampoco se conforman con esos amigos con los que no vibran en la misma frecuencia, quienes en vez de nutrir, provocan más vacíos.

Las mujeres fuertes son el tipo de mujeres que nunca se detienen, que nunca dejan de pelear por lo que creen.

Fuerte significa ignorar a cualquiera que menosprecia su valor. Fuerte significa saber lo que quieres, luchar por la vida que deseas vivir. Fuerte significa vivir según tu propia definición, lejos de los estándares. Fuerte significa ir tras lo que las hace crecer, no lo que las detiene.

No está mal decir "adiós" para ir tras lo que sueñas. Muchas personas te harán sentir culpable de sus emociones pero recuerda esto: eres responsable de tus propios sentimientos, de tus propias metas. Si no eres feliz, es momento de decir "adiós" y encontrar un nuevo rumbo.

