La depresión de cumpleaños es un fenómeno real y así afecta a las personas

Los cumpleaños para muchas personas son una fecha importante que marca el comienzo de un año más de vida, sin embargo mientras esto puede ser muy emocionante para algunos, para otros esta fecha puede llegar a ser demasiado abrumadora e incluso puede causar ansiedad y depresión, a este fenómeno se le denomina "birthday blues".

Así afecta la depresión de cumpleaños a las personas

La depresión que se siente cuando se acerca un cumpleaños se produce debido a que la idea de un año más provoca que las personas examinen su vida y su identidad, por lo que puedes surgir dudas sobre si lo que se ha logrado hasta ese punto es suficiente, los cambios que se han vivido e incluso las presiones sociales al compararse con otras personas de la misma edad.

depresión de cumpleaños

A esto se le suma la presión de disfrutar este día incluso cuando no se tiene el ánimo para hacerlo. Pero no todo son malas noticias, ya que existen muchas formas de lidiar con los birthday blues, como hablar con un ser cercano sobre lo que sientes, cambiar las celebraciones por actividades que te hagan sentir bien como un viaje espontáneo o una cena con la persona que más quieres, incluso puedes hacer una lista de las nuevas cosas que quisieras hacer este nuevo año y proponerte cumplirlas, así un año más será un comienzo emocionante y no una mirada melancólica al pasado.

depresión de cumpleaños

