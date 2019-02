Porqué el amor propio es el más importante y cómo puedes celebrarlo en San Valentín

El día de San Valentín está diseñado para celebrar el amor, sin embargo muchas veces la presión hace que te concentres en el amor hacia las demás personas y te desvivas por complacerlas en este día olvidándote de tomarte el tiempo para celebrar el amor propio que es el más importante, ya que la relación que mantienes contigo, con tu cuerpo y tu mente es la única que puede hacerte realmente feliz y llenarte de todo el amor que necesitas sin depender de alguien más.

Esto no significa que las relaciones no sean importantes o que no puedan traerte mayor felicidad, el problema es que si solo basas tu valor dependiendo de si alguien más capaz de amarte, corres el riesgo de caer en la co dependencia y sentirte herida cuando las cosas no resultan como las planeaste. Lo cierto es que nadie puede controlar a otras personas, solo puedes controlar tus propias acciones, así que ¿Por qué no dedicarle el mismo tiempo y esfuerzo a mejorar tu relación contigo misma? Si te gustaría comenzar a nutrir tu amor propio, puedes realizar estas pequeñas tareas diarias que te ayudarán a mejorar tu autoestima y reconocer tus virtudes.

Plan de fortalecimiento de autoestima

Define tu propia belleza

No esperes a bajar de peso o a cambiarte de look para comenzar a reconocer tu belleza real, solo tienes que concentrarte en las cosas que son realmente importantes para ti. Deja de regirte por los estándares que imponen otras personas y atrévete a amar tu cuerpo tal y como es.

Cambia la forma en la que te hablas

Cuando cometes un error, de inmediato escuchas una voz en tu cabeza que te recuerda tu equivocación una y otra vez, si bien es necesario reconocer nuestros errores y aprender de ellos, no es necesario mortificarse por una pequeña decisión que salió mal, cada que sientas que esta voz comienza a herirte pregúntate ¿Le hablarías de esa forma a la persona que más amas? Si la respuesta es no, entonces tampoco deberías hablarte así, ya que la persona a la que más debes amar debes ser tú.

plan de fortalecimiento de autoestima

Aléjate de las personas que te hacen sentir mal

Así como aconsejas a tu mejor amiga que se aleje de su pareja que solo la lastima una y otra vez, tu también deberías alejarte de las personas que no aportan felicidad a tu vida, puede ser difícil pero depurar tu vida social te acercará cada vez más a la armonía en tu vida.

Aléjate de las redes sociales

Esto no significa que tengas que despedirte de las redes sociales de manera definitiva, pero existen días en los que comparar tu vida con la de otras personas no es lo mejor para tu autoestima.

plan de fortalecimiento de autoestima

Te recomendamos en video: