Muñeca rusa la serie de Netflix que rompe con el estereotipo de la mujer perfecta

Muñeca rusa es la nueva serie de Netflix que no te puedes perder, y es que a pocos días de su estreno ya ha sido considerada "una de las mejores del año", un titulo bien merecido considerando que tiene de todo, comedia, drama, romance y ciencia ficción, pero sobre todo un personaje femenino que rompe con todos los estereotipos de la televisión.

Russian Doll, Netflix libera a sus personajes de estereotipos

La historia comienza en el cumpleaños 36 de "Nadia" interpretada por Natasha Lyonne (una de las reclusas en "Orange is the New Black") en un inicio parece ser una fiesta normal en un departamento de Nueva York en la cual Nadia convive con sus amigos, fuma y encuentra a alguien con quien pasar la noche, sin embargo todo cambia cuando muere inesperadamente y despierta nuevamente en la fiesta para volver a vivir todo una y otra vez. A partir de este momento Nadia intentará descubrir la razón por la cual sigue muriendo y despertando en la noche de su cumpleaños

A pesar de encontrarse en lío sobrenatural, Nadia está muy lejos de ser una "damisela en problemas", al contrario, su inteligencia así como su personalidad libre y divertida hacen que cada día sea una entretenida batalla entre su complicada vida amorosa, su difícil pasado y su lucha por sobrevivir hasta descubrir la razón de sus múltiples muertes.

Otro aspecto importante dentro de la serie es la amistad, pues lejos de estar buscando a un príncipe azul que le ayude a resolver sus problemas, la protagonista insiste en resolver el misterio sola y ocasionalmente cuenta con la ayuda de sus amigos a quienes intentará proteger del caos que vive, la serie retrata de manera honesta cómo la amistad se convierte en el pilar de la vida de muchas mujeres que deciden ser solteras y que viven lejos de su familia.

