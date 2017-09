Habría que preguntarse entonces, ¿dejarías que tu hijo se vistiera de princesa? En los parques Disney de todo el mundo, se puede ver niños y niñas disfrazados de sus personajes favoritos, ¿por qué una niña podría vestirse de pirata, emulando a Jack Sparrow y un niño no podría hacer lo mismo con Blancanieves o Cenicienta? Walt Disney dijo: ‘si puedes soñarlo, puedes hacerlo\’ pero por un instante, esto parece no aplica para los pequeños niños que desean ser princesas, no al menos en Disneyland Paris.