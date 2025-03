Geraldine Bazán deslumbra en impactante bikini verde pero este detalle llamó la atención: “qué mal editada se ve”

Geraldine Bazán presumió su deslumbrante figura con un diminuto bikini verde, y aunque rompió las reglas de Carolina Herrera, y promovió un discurso de amor propio, la actriz fue cruelmente atacada en redes sociales por un detalle por el que algunos aseguraron, se excedió con el Photoshop.

La actriz, de 42 años, presumió su figura durante sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, hospedada en el Hotel ZEL donde se olvidó de las estrictas reglas de moda de la famosa diseñadora venezolana, para mostrarse tal y como es con un bikini de color verde.

Pero, lo que parecía ser una foto “al natural”, Geraldine Bazán terminó siendo criticada debido a un ‘detallito’ que para muchos no pasó desapercibido, y es que, mientras disfrutaba de las instalaciones del Hotel ZEL que está celebrando su lanzamiento en Punta Cana, la exesposa de Gabriel Soto hizo un sexy posado que generó una ola de reacciones.

Geraldine Bazán presume su figura con bikini verde

Melia está celebrando la apertura de un nuevo hotel, ZEL en Punta Cana y lo hizo teniendo como su estrella invitada a Geraldine Bazán quien formó parte de la lista de aquellos que pudieron experimentar la experiencia de hospedarse en los complejos de este grupo hotelero que, como menciona a través de su web se inspira “en el estilo de vida mediterráneo, en su espontaneidad y calidez, y en su manera única de vivir al aire libre”.

Previo a la fiesta donde Geraldine Bazán utilizó un deslumbrante vestido metalizado strapless y que combinó con unas sandalias de tacón del mismo estilo. La actriz hizo un posado con un bikini verde olivo de tirantes gruesos que solo combinó con accesorios como gafas de sol y joyería dorada.

Su peinado, tan fresco como desenfadado, se compuso únicamente por un chongo, fresca y ligera para un clima caluroso como ese, demostrando que los bikinis, como otras prendas de vestir, no tienen edad.

Pese a que Carolina Herrera aseguró que las mujeres después de los 40 no debían usar bikinis diciendo: “Las minifaldas son para jovencitas, así como los bikinis. Yo los dejé a finales de los 40, principios de los 50. Y no uso vaqueros porque son para gente joven”, Geraldine Bazán demostró que es una opción favorecedora y que no hay una edad para ello.

Usuarios notan ‘error’ en las fotos en bikini de Geraldine Bazán

Pese a la lluvia de halagos que Geraldine Bazán recibió a través de los comentarios de su publicación, donde algunos se mostraron sorprendidos por la figura que tiene a sus 42, mencionando: “Dios cuánta belleza”, “Estás guapísima”, “Sencillamente hermosa mujer divina”.

Sin embargo, algunos arremetieron contra ella y opacaron el momento de ‘diva’ que regaló la actriz para acusarla de abusar de las ediciones, y es que, aseguraron que sus brazos lucían más largos de lo normal, por lo que, en algunos comentarios, sus detractores le dijeron “qué mal editada se ve”, pese a que lucía verdaderamente hermosa con esta diminuta prenda que es un básico de las temporadas de calor.