“Clase vs ordinariez”, Irina Baeva y Geraldine Bazán llevan bikinis en la playa, pero solo halagaron a una

Irina Baeva y Geraldine Bazán son de las actrices más exitosas del momento que además de compartir al mismo ex, Gabriel Soto, tienen un estilo increíble con el que imponen moda.

Ambas han sorprendido presumiendo sus figuras en vestidos, jeans, faldas, y prendas modernas con el que dejan ver la elegancia y estilo que les caracteriza.

Sin embargo, ambas lucieron sus cuerpos en bikini, pero a una la criticaron, mientras que a la otra la llenaron de halagos y piropos.

“Clase vs ordinaria”, Irina Baeva y Geraldine Bazán llevan bikinis en la playa, pero solo halagaron a una

Recientemente, Irina Baeva posó en un paseo en yate con un bikini de dos piezas atrevido con el que dejó ver su espectacular figura.

La actriz rusa llevó un traje de baño de dos piezas, strapless, con rayas, en blanco y negro, con flor en el centro del escote y en la zona de la panty por el que la llamaron “ordinaria”, pues aunque lució muy hermosa y sexy, aseguran que es muy pequeño para ella y que lució “vulgar”.

Por su parte, Geraldine Bazán presumió un bikini negro de dos piezas en la playa que además complementó con una falda y top de huecos en tono negro con el que lució elegante y por el que la llenaron de halagos, comparándola con Irina.

“Eso sí es elegancia, que belleza y clase la de Geraldine, no como la Irina”, “clase vs ordinariez estas mujeres, Geraldine una diosa y la otra super vulgar como siempre”, “Irina usar bikinis más pequeños de tu talla no te hace ver sexy sino corriente y ordinaria”, “Irina debería aprender de Geraldine”, y “Geraldine siempre es sinónimo de clase, no como la otra, por eso la dejan siempre”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Por eso, aseguran que Geraldine siempre opta por bikinis de dos piezas triangulares y sexys que son muy elegantes y los complementa con prendas que elevan su look playero, pero de Irina aseguran que prefiere llevar bikinis que son más pequeños que su talla para lucir sexy, pero en lugar de eso, luce “corriente”.