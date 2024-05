“Pobre Irina”, así fue el incómodo momento en el que Gabriel Soto coqueteó y casi besó a Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez está viviendo su mejor momento tras su separación de William Levy y es que está enfocada en su carrera y está destacándose como conductora en el programa Despierta América.

Muchos aseguran que se ve más radiante que nunca y más segura de sí misma, y además aseguran que tiene mucho talento en la conducción pues lo está haciendo de maravilla.

Sin embargo, este miércoles la actriz y conductora vivió un momento con un guapo actor que emocionó a unos e indignó a otros.

Así fue como Gabriel Soto coqueteó y casi besó a Elizabeth Gutiérrez

Gabriel Soto estuvo también como conductor invitado en el programa Despierta América y tuvo que protagonizar una escena junto a Elizabeth Gutiérrez.

Era una escena de romance en la que debían darse un beso y aunque Gabriel sí la quería besar y estaba muy dispuesto, la actriz lo evitó a toda costa.

En el video se ve que el actor la miraba con amor e intentaba besarla hasta le ponía las manos en la cara, pero ella se las quitaba y decía que no podía hacerlo mientras se mostraba nerviosa e incómoda.

Los propios conductores del programa aseguraron que Gabriel se veía más que dispuesto a hacer la escena, y en redes muchos le recordaron a su novia, Irina Baeva.

“Creo que esto no le va a gustar a Irina jaja”, “jaja Omg él quería ese beso pero ella no quiso”, “creo que se le olvidó que lo están grabando, se veía tan dispuesto y emocionado con besarla”, “se le olvidó Irina por un momento jaja”, “si eso hace en cámaras, qué no hará detrás, pobre Irina, le harán lo que ella hizo”, “ella está mucho mejor que la Irina”, y “qué dirá Irina de esta escena jaja”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Al final la escena del beso no se hizo, pero muchos piden que los actores sean los nuevos protagonistas de cualquier novela, pues tienen química y les gustaría verlos como pareja.