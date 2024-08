¿Adiós rubio? Geraldine Bazán reaparece con cambio de look y la comparan con Jennifer Aniston

Luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva protagonizaran una polémica separación, Geraldine Bazán estuvo en la mira de los medios de comunicación esperando alguna declaración sobre la separación del padre de sus hijos con la famosa actriz rusa.

Sin embargo, siguiendo los pasos de Belinda, Geraldine Bazán continuó alejada esta polémica que vivió su exesposo y continuó enfocada en sus proyectos personales, mismos que la llevaron a presumir un abrupto cambio de look en redes sociales que robó los suspiros de sus seguidores y le valieron de comparaciones con Jennifer Aniston.

¿Le dijo adiós al pelo rubio? Sería imposible imaginar a la actriz de ‘Corazón Salvaje’ sin su ya icónica melena larga, ondulada y rubia que ha presumido por varios años, sin embargo, tomando el reto y aceptando el riesgo, Bazán presumió su cambio de look en redes sociales, mostrando el corte de pelo rejuvenecedor y moderno perfecto para mujeres después de los 40.

Geraldine Bazán presume cambio de look en redes sociales

La polémica de su esposo no ha repercutido en su carrera eso es claro, y mientras el duelo por la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva desaparece, es Geraldine Bazán quien se ha propuesto a enfocarse en su carrera y sus hijas, esta es la razón por la que ha hecho un cambio en su icónica cabellera para su personaje en una telenovela.

Geraldine Bazán presumió a sus más de cinco millones de seguidores su nuevo look a través de un video donde explicó a detalle el corte que corrió a cargo del estilista Sebastián Guzmán, que se trató del famoso butterfly cut al que famosas como Nadia Ferreira ya se han sumado por ser favorecedor y fácil de peinar.

En su video compartido en redes sociales, la actriz escribió: “Nuevo look para nuevo proyecto y personaje” y reveló que estaba dispuesta incluso a eliminar su ya famoso rubio, sin embargo, la producción prefirió mantenerlo, eso sí, a simple vista no solo lucía más corto y con las características capas del estilo ‘mariposa’ sino que se despidió de las ondas para dar paso a una melena lacia, eso sí declaró que este cambio le encantó: “La verdad es que me encantó, es el corte y es de la temporada”.

Fans reaccionan al cambio de look de Geraldine Bazán

Luego de presumir su cambio de look, Geraldine Bazán recibió una ola de halagos por parte de sus fans por su moderno estilo y el riesgo que tomó al despedirse de su clásico peinado, para su participación en la novela ‘Las Hijas de la Señora García’, y es que, gustó tanto a sus seguidores que incluso la compararon con Jennifer Aniston.

“Me dio un aire a Jennifer Aniston”, “No sé cuántos años tengas pero te ves hermosa, ni una de 20″, “De verdad que quede impactada te vez divina”, “Usa esos tonos te ves más joven, sin faltar el respeto, incluso un tono más miel te vas a ver genial”, “Tú naciste para ser rubia, no te imagino con otro color, eres una Barbie y el corte quedó de magnífico”.