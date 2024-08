Angelina Jolie reaparece con icónico look, pero un detalle en sus manos se roba las miradas ¿Qué le pasó?

El Festival Internacional de Cine de Venecia inicio su 81.ª edición, este 28 de agosto y desde ayer comenzó es desembarco de celebridades invitadas al evento, tales como Jenna Ortega, Monica Bellucci, Winona Ryder, Catherine O’Hara y Angelina Jolie, logrando acaparar las miradas por sus exquisitos atuendos que las refrendan como un verdadero ícono de Hollywood.

Luego de enfrentar una serie de polémicas por su divorcio con Brad Pitt y que se anunciara la decisión de Shiloh de quitarse el padre de su padre, Angelina Jolie ha hecho una nueva aparición pública con un icónico look que le ayudó a presumir su cintura, demostrando que la próxima temporada es un rotundo sí a la gabardina.

Con un desfile de looks casuales, las famosas dejaron claro que las tendencias se están moviendo hacia el color granate o burdeos y no solo eso, sino que se refrenda el estilo boho y el lujo silencioso como los principales ejes de los atuendos de este año, razón por la que, una vez más Angelina Jolie apostó por el poder de una gabardina y falda midi como el estandarte de sus looks otoñales.

Angelina Jolie impacta con gabardina y botas slouchy en el Festival de Venecia

Angelina Jolie sabe perfectamente cómo unir las tendencias del momento con un atuendo minimalista que irradia belleza, elegancia y cuidado al detalle, dejando ver que no es necesario el uso de elementos demasiado cargados o pomposos para destacar, y es que solo bastó una gabardina y botas para que arrasara en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La actriz de ‘Maléfica’ fue una de las estrellas que “madrugó” para llegar al Festival Internacional de Cine de Venecia, acaparando el reflector con una gabardina clásica de color beige de manga corta que llevó anudada a la altura de la cintura, resaltando su figura. Este atuendo lo complementó con un top blanco, falda midi satinada, y botas slouchy negras añadiendo unas gafas de sol, dejando como resultado un atuendo digno del lujo silencioso, formal y sofisticado.

Este estilismo inspirado en la tendencia Old Hollywood, refrenda a la gabardina como la prenda que será la favorita de las mujeres este otoño cuando las temperaturas comiencen a descender, preparándonos para la llevada del invierno.

El detalle en la manicura de Angelina Jolie que se llevó las miradas

Aunque los looks inspirados en el lujo silencioso brillan por su atención al detalle y el cuidado que se les tiene a la hora de combinar las prendas, Angelina Jolie no se salvó del ojo clínico del público, que no tardaron mucho en notar el pequeño “error” en su manicura que algunos no le perdonaron.

Tal como le habría pasado a Shakira durante la promoción de su canción ‘Puntería’ donde mostró una sensual sesión de fotos junto al actor de ‘Emily in Paris’, Lucien Laviscount, Angelina Jolie presumió una manicura ‘incompleta’ luciendo sus uñas largas en forma almendrada, excepto por el dedo índice, mismo del que el público habló en redes sociales, y a pesar de que esto no opacó su exquisito atuendo combinando tres tendencias en un solo outfit, si llamó la atención, haciendo comentarios como: “Etiquétate a ti mismo: soy su única uña corta”.