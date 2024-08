Jenna Ortega reapareció como diosa y revive la tendencia ‘dark’ con un sutil detalle que nadie notó

Jenna Ortega está en México para promocionar su nueva cinta junto a Tim Burton, ‘Beetlejuice’ que llegará a los cines el próximo 5 de septiembre, donde compartirá créditos junto a Michael Keaton, Monica Bellucci, Justin Theroux y el productor Tommy Harper.

Fue Tim Burton que, en una conferencia de prensa ofrecida este martes en la Ciudad de México, reveló detalles sobre la segunda entrega de esta famosa película, no como una referencia al pasado, sino como “la reunión de una familia rara”.

Como era de esperarse, la presentación de la película de Tim Burton también dejó algunos de los mejores looks gracias a Monica Bellucci y Jenna Ortega, mientras una posó con un conjunto de traje de raya diplomática, la estrella de ‘Wednesday’, le dio un giro a su clásico estilo gótico de una forma muy creativa que muy pocos notaron.

Jenna Ortega revive la tendencia gótica de una forma muy original

Fue en 2022 cuando Jenna Ortega afianzó su nombre en Hollywood gracias a su papel como ‘Wednesday Addams’ convirtiéndose en todo un referente de la moda ‘dark’ y gótica a través de atuendos que mezclaban prendas negras con detalles de encaje y lazos que brillaron en cada una de sus apariciones.

Su visita a México no fue la excepción y tras ausentarse por un momento, mientras se encontraba trabajando en sus nuevos proyectos, la joven actriz de tan solo 21 años, reapareció para promocionar el estreno de su nueva película, donde, nuevamente, trabajó de la mano de Tim Burton.

No cabe duda que Ortega es la reina del estilo gótico, esta vez sin colores tan oscuros, la joven llegó a la Ciudad de México con un encantador vestido nude de transparencias que incluía detalles bordados en color negro que a simple vista daban la ilusión de ser de encaje, sin embargo, lo que nadie notó, es que estos ¡no eran de tela!, así es, no hubo tela, sino PVC que no podía hacer más que revivir la tendencia de una forma muy particular al puro estilo de su diseñadora, Vivienne Westwood, al que solo sumó unos zapatos altos mary jane.

Este look estuvo a cargo de su estilista de cabecera, Enrique Melendez, con quien lleva trabajando durante varios años y quien fue responsable del look que presumió durante su paso por la Gala del MET.

¿De qué trata Beetlejuice Beetlejuice?

Respecto a su participación en la película, Jenna Ortega adelantó: “Creo que mucha gente está fascinada con la muerte y con lo que pasa después. Es una buena forma de reír sobre ella y sobre el hecho de que le va a pasar a todos… me siento muy agradecida de participar en esto porque siento que es algo que los jóvenes necesitan ahora”.

Esta nueva entrega de la película no es original, se trata de una adaptación contemporánea que trabajó el mismísimo Tim Burton, dejando una versión actualizada de la historia que todos conocen.

El filme narra la historia de la familia Deetz, quienes regresan a su hogar después de una tragedia, sin embargo, la casa está embrujada. Todo cambia cuando Astrid descubre un portal al inframundo después de repetir el nombre de “Beetlejuice” tres veces.