¡Shakira reta a Carolina Herrera! Enseñó a darle un giro elegante a los shorts después de los 40

Shakira se ha vuelto un ícono de estilo luego de que la barranquillera retomara su carrera musical con la ahora llamada ‘trilogía del desamor’ con una serie de canciones donde no se guardó nada y arremetió contra la familia, la pareja y su ex,

PUBLICIDAD

Desde entonces no solo sus letras tomaron un tinte de furia, también de fuerza que se vio reflejada en cada uno de sus looks que cambiaron luego de su separación con Piqué, una especia de venganza donde bien puede mandarle un mensaje para hacerle ver lo que se perdió.

Y es que, hace algunos meses, salió a la luz una confesión que hizo la propia Shakira donde mencionaba que Piqué era “celoso y territorial” sobre todo cuando grabó el videoclip ‘I Can’t Remember to Forget You’ y su tema junto a Maluma:

Shakira Shakira

“Le pregunté antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión. Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y sin tener que preguntar a nadie sobre lo que utiliza, Shakira explora su lado más sexy y empoderado de los últimos años.

Shakira reta a Carolina Herrera con un look de blazer y short

Si de retar a Carolina Herrera se trata, Shakira es una de las famosas que más destaca por tener un guardarropa con tintes juveniles que rompen con los estereotipos de belleza y de la edad.

Con looks despreocupados de tenis, playeras y jeans, Shakira es una de las famosas que se mantiene fiel a su estilo y no lo transforma, sino que lo evoluciona. Es así que ha mostrado que las mujeres mayores de 40 no deben temer por lo que usan.

PUBLICIDAD

La barranquillera presumió el outfit perfecto para recibir la primavera, uniendo lo formal con lo casual, acertó con un conjunto de blazer blanco y shorts firmados por Charlotta Gandolfo. A juego usó un corsé amarillo, ideal para climas calurosos.

¿Qué dice Carolina Herrera sobre usar shorts después de los 40?

Carolina Herrera, el ícono de la moda, ha compartido sus mejores consejos para ser una mujer elegante a pesar de los años, prohibiendo ciertos de prendas como jeans, bikinis y shorts que en distintas ocasiones ha enviado contundentes mensajes sobre ellos para que no sean utilizados a una edad mayor a los 30 y 40 años.

La venezolana recomienda no usar prendas demasiado cortas o reveladoras, entre ellas, los shorts estarían penados. En su lugar recomienda faldas por debajo de la rodilla y camisas clásicas blancas.

“Cuando llegas a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo. Es difícil de definir y es muy personal. No se trata solo de la ropa que usas, se trata de cómo la usas”.