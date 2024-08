¿Adiós tenis? Las botas ‘biker’ serán tendencia: así las puedes llevar con vestidos de forma elegante

El otoño se acerca y estamos a nada de dar paso a climas fresquitos que ameritan un nuevo outfit, y esta vez, el uso de una gama de marrones no será la que invada el guardarropa de las mujeres, sino algo mucho más relajado, elegante y hasta rebelde que sin duda será la nueva obsesión de las fashionistas.

Desde el 2023, uno de los calzados que causaron furor fueron las botas cowboy, esas mismas de las que Beyoncé convirtió en todo un ícono tras la salida de su tema ‘Texas Hold’ Em’ donde afianzó la popularidad del estilo vaquero que otras celebridades como Dua Lipa hicieron tendencia.

Vestidos con botas biker Foto: Briganti (Foto: Briganti)

Sin embargo, su contraparte llega más fuerte que nunca para dar paso a looks mucho más atrevidos y rebeldes dignos del estilo biker, donde no solo las chaquetas, sino las botas se convertirán en un ‘obligado’ del otoño y temporadas con climas inciertos, así que, si estás decidida a darle un giro a tus looks para días nublados o fríos, entonces llegaste al lugar correcto.

Las botas biker serán tendencia en otoño 2024

El año pasado un modelo de calzado se convirtió en otro de los favoritos y no, no son tenis, esta vez fueron las botas biker, que poco a poco está ganando terreno para este cambio de temporada y que, expertos ya auguran, serán todo un éxito.

Su diseño rebelde y poderoso que recuerdan a una rodada en motocicleta, se han convertido en el aliado perfecto para las amantes de la moda, quienes han mostrado cómo pueden convertirse en el mejor aliado para los looks más glamurosos.

Las botas ‘biker’, también conocidas como botas ‘moteras’ poseen orígenes relacionados con el motociclismo que las hace perfectas para tener mayor seguridad en una ‘rodada’ por la carretera, usualmente se encuentran con diseños que incluyen hebillas, tachuelas u otras aplicaciones de metal.

¿Cómo usar botas biker con vestido?

Comodidad y estilo unidos en uno solo, así puedes llevar botas biker con vestido de forma glamurosa en otoño o durante climas inciertos, aquí te dejamos algunas combinaciones y claves que podrían ayudarte e incluso podrían servirte de inspiración.

Vestido boho y botas biker

Los vestidos boho son uno de los básicos del armario y si lo tuyo no es algo demasiado rebelde, sino con aires románticos, entonces fusiona el poder de la feminidad y la rebeldía con esta prenda combinando botas biker.

Vestido camisero y botas biker

Los vestidos camiseros se convirtieron en una de las tendencias más fuertes de este 2024, combínalos con botas biker para un look glamuroso y cómodo, esta dupla te hará lucir chic sin la necesidad de pasar mucho tiempo pensando en qué vas a ponerte.

Vestidos de punto con botas biker

Este look no solo es perfecto para el otoño, sino un digno atuendo invernal, combinando un vestido de punto corto de cuello alto con una chaqueta y botas biker con calcetas extralargas.

Vestido lencero con botas biker

Para un outfit sensual y chic, combina un vestido lencero con botas biker, este atuendo es perfecto para cualquier clima, pero si quieres protegerte del frío entonces suma una chaqueta ‘barn’ que será tendencia este año.

Blazer y botas biker

Ya sea que combines un vestido tipo blazer o combines un blazer con un minivestido, lucirás fantástica para un look formal que incluso puedes llevar a la oficina.

Vestido tipo suéter con botas biker

Con un vestido tipo suéter podrás decirle hola a los climas fríos y lucirás como toda una experta en moda, suma la comodidad de unas botas biker y lidera los looks del streestyle.