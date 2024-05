¡Adiós coquette! El look skater gana terreno por su estilo cómodo y glamuroso: así lo puedes llevar

Si estás harta del encanto y ternura del ‘coquette’, entonces su opuesto, el look ‘skater’ es para ti, es divertido, cómodo, diferente y sin duda hará que quieras optar por este estilo al menos una vez, aunque te advierto, una vez que lo pruebes, se convertirá en el básico de tu armario.

PUBLICIDAD

Este 2024, es sin duda uno de los años más nostálgicos de la moda, retomando estéticas no solo de los 90 ni de los 2000, también de los 60 y 70 proponiendo looks vintage a través de sus jeans acampanados, cortes de cabello retro apostando por el volumen y las ondas, además de la naturalidad en maquillaje y manicure minimalista.

Moda skater Pinterest (Pinterest)

Pero si hay un constante que se ha colocado como el gran ganador, es la apuesta por la comodidad, a partir de looks que mezclen esta bondad con la elegancia y el glamour, conectando esa esencia retro por la que todos están apostando.

Recomendados:

¿Qué es el look skater o skatewear?

El look skater como su nombre lo indica, se caracteriza por prendas resistentes y desenfadas que puedan soportar la demanda de un amante del skateboarding, pero no te preocupes, esto no significa que necesariamente debas practicar este deporte, verás que más allá de las patinetas lucirás como toda una experta en moda, chic, rebelde y cómoda.

Entre las prendas que debes usar para lograrlo están las camisetas oversize, tenis planos como los famosos ‘Vans’, gorras, shorts y bermudas. Estas variarán, pero es la esencia que debe tener para lograr el look. Si aún tienes dudas de cómo luce, el gran referente de este estilo fue Avril Lavigne con esos pantalones cargo, blusas de tirantes y ese estilo rebelde que capturó a muchas a principios de los 2000.

Looks de mujer para unirse a la moda skater

Así es como puedes lucir de forma elegante y chic el look skater que regresa este 2024 para arrasar en los armarios de las mujeres, y si quieres unirte a ella, entonces aquí te dejamos algunas ideas y recomendaciones que podrían servirte.

Con jeans desgarrados

Los jeans desgarrados aportan ese aire rebelde a tu look, opta por unos de tipo wide leg, suma unos tenis y una sudadera o camiseta corte crop, añade una gorra y tendrás listo un outfit glamuroso y casual para salir con amigos en el día.

Usa una camiseta oversize

Usa una camiseta oversize a modo de vestido, suma unos tenis tipo Vans o retro como los New Balance, suma una gorra y lucirás como toda una experta en moda, la camiseta con estampados divertidos o grunge le darán el toque final.

Con pants y tenis

Así es como le puedes dar un giro chic a los pants, añade una camiseta tipo crop, y complementa con tenis y gorra, si buscas algo elegante, cuida los colores, opta por neutros y solo algunos destellos vibrantes.

Usa una shacket

Las shackets son la opción perfecta para quienes no quieran usar un blazer, combina una de ellas con un top ceñido, pantalones baggy o cargo, tenis y gorra.

Con bikers luce perfecto

Combina unos bikers con una camiseta oversie y tenis tipo bota, es un look perfecto para un plan casual, lucirás chic y además tendrás como resultado un outfit cómodo para andar en el día.