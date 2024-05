¿Mejor que el básico? El blazer de ‘cuero’ arrasará: así se usa con jeans para dar modernidad y elegancia a tu look

Los blazers logran que cualquier outfit se vuelva elegante, razón por la que muchas mujeres lo han convertido en un básico de su guardarropa no solo para eventos formales, también para ir a la oficina, pero llegó el momento de darles un giro que aportará modernidad a tu estilo.

Con estilos como el old money y el lujo silencioso, adueñándose de los centros comerciales, los blazers no solo se convirtieron en el básico de los armarios, sino en el aliado de las mujeres más elegantes que, de alguna manera, gritaba al mundo su poder y personalidad, ¿quién no podría amar esta prenda?

Blazer de cuero Pinterest (Pinterest)

Pero, como todas las prendas, a veces es necesario darles un giro de acuerdo a las tendencias o simplemente para una evolución de nuestro armario, por eso los blazers de cuero o efecto piel, son una de las opciones más seductoras de este año, pues no solo tiene la capacidad de hacerte ver empoderada, también le añade un toque de rebeldía a tu look y una pizca de misterio.

Los blazers de cuero se llevan con jeans este año

Los blazers y los jeans son mejores amigos y eso es una idea en común que comparten distintos medios especializados en moda, que proponen esta dupla a todas las mujeres si desean un look rápido que te haga lucir arreglada y vaya que lo logran.

Como nosotras también estamos en contra del maltrato animal, optaremos por looks que incluyan únicamente blazers con efecto piel y no verdadera, una vez teniendo esto en cuenta, es necesario saber que este tipo de prenda puede sumar un aire desenfadado, casual, rebelde y hasta rockero a tu look, haciendo que rejuvenezcas y luzcas verdaderamente chic.

Dale un giro a tus jeans y ponles un blazer de ‘cuero’, tendrás un look glamuroso en tan solo unos minutos, no olvides dejar siempre a la mano estas dos prendas pues es muy probable que te saquen de algún apuro.

¿Cómo usar blazer de cuero con jeans?

No hay textura más ruda que el efecto piel o cuero, impone y a la vez abre paso a estilos más relajados, quizá pueda relacionarse a décadas pasadas e incluso a una noche de concierto con tu banda favorita, es sin duda una pieza brillante que debe destacar en el guardarropa y aquí te enseñamos como darle un giro con jeans.

Blazer de cuero con jeans y tenis retro

Para un estilo relajado de día, combina unos tenis retro que están en tendencia este año, suma piezas que sean ceñidas al cuerpo como tops y pantalones acampanados, bootcut o skinny, complementa con un blazer de cuero en este caso marrón.

Blazer de cuero con jeans y botines

En color negro, el blazer de cuero adquiere otro aire mucho más fuerte, suma unos jeans y botines para complementar uno de los looks más chics y desafiantes.

Blazer de cuero con corsé y jeans

Para darle un toque sexy a tu look entonces opta por unos jeans de tiro alto, combina con tops pequeños como los bandeau o bustier, ese toque lencero le dará mucha vida a tu look, por último suma un blazer de cuero.

Blazer de cuero con jeans blancos

Los contrastes lo son todo, apuesta por un blazer de cuero negro que contraste con tus jeans blancos, harás un outfit duotono que deslumbrará.

Blazer de cuero con jeans rasgados

No solo es negro o marrón, hay otros colores de blazer de cuero como el vino, suma piezas oscuras si lo que buscas es un outfit retro.