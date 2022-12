El estilo gótico llegó antes del estreno de Merlina: cuero, encaje y el color negro predominan

El regreso de icónicos artistas del género rock y punk como Avril Lavigne, My Chemical Romance o Blink-182, auguraba no solo la vuelta a un momento de la música que dejó a muchos nostálgicos, también trajo consigo los icónicos looks emos, góticos y darks tan característicos de ese entonces.

Muchos comentarios se desataron luego del inminente regreso de estas emblemáticas bandas, tanto qué personas en redes sociales comenzaron a publicar que su gusto por esas canciones no solo ‘era una etapa’, junto a fotografías de sus looks punks.

Se sabía que la llegada del estilo gótico vendría como una tendencia muy fuerte para este año y el estreno de la serie ‘Wednesday’ de Tim Burton, no hizo más que refrendar la popularidad de este tipo de ropa, que ahora es un rotundo éxito.

‘Wednesday’ y su influencia para refrendar la tendencia del estilo gótico

La popularidad que la serie de Tim Burton adquirió fue tal que, personas alrededor del mundo comenzaron a buscar prendas que se asociaran con el personaje de Merlina, suéters de dos colores en blanco y negro, vestidos dark y otras piezas alusivas al personaje.

Estos famosos predijeron el regreso del estilo gótico

Pero es importante decir, que en realidad este tipo de prendas ya venían cobrando fuerza desde inicios de este año e incluso algunos diseñadores como Alessandro Michele con una de las colecciones de Gucci, Khaite y Osman Yousefzada, ya habían predicho, en sus colecciones, con piezas que llevaban estos tonos con transparencias y encaje revolucionando el gothic style.

Recordemos la fuerza que cobró la música de Olivia Rodrigo, devolviendo al público el regreso de una joven rebelde y despreocupada cuyos looks englobaban un aire punk y rock, el mismo caso sucede con Billie Eilish, aunque sus looks normalmente son piezas oversized, últimamente ha sido vista con prendas de color negro como en la campaña de su nuevo perfume donde ocupó un vestido gótico de encaje.

¿De dónde surge el estilo gótico?

Como sabemos, este tipo de estilo se caracteriza por un look vampiresco, lleno de tonos negros, que parece que aquellos que la usan poseen una enorme tristeza. Además, es un tanto soberbio, entre prendas de cuento, como enormes vestidos y ornamentos en cada pieza, da detalles sobrios y elegantes. No olvidemos los accesorios compuestos por elementos de joyería que sobresale y algunos estoperoles.

El regreso de esta tendencia, viene a rebelarse en contra del estilo Y2K caracterizado por sus colores vibrantes y la alegría de sus prendas, como lo hizo alguna vez cuando la sociedad vio nacer a esta subcultura en los 80, quienes buscaban ser la contraparte de los coloridos looks de los años 70, y dar paso a una nueva generación con música de rock y punk.

¿Cómo combinar el estilo gótico en mi día a día?

No necesariamente tienes que utilizar grandes vestidos para llevar la moda gótica, basta con recordar los básicos de esta tendencia como el encaje, el color negro como el predominante de los looks y puedes añadir tonos oscuros a tu tono de labial, sombras o uñas.

El calzado también influye, aunque las plataformas son las grandes ganadores de este tipo de estilo, utilizar piezas que añadan fuerza y carácter a tu look bastará para que luzcas increíble.

Algunas piezas de terciopelo, cuero, satín o transparencias también ayudarán, si lo que buscas es dar pequeños guiños a esta tendencia que es posible que siga presente para 2023.