¿No se baña? El look de Rosalía por el que la acusaron de “llevar el pelo sucio”: así se defendió

Rosalía está lista para hacer su regreso triunfal a la música y la catalana, decidió compartirlo con sus más de 27 millones de seguidores en Instagram enviándoles una invitación a conectarse a una sesión en vivo a través de Instagram direct donde sus fans pudieron compartir con ella mientras se pintaba las uñas y les daba un adelanto sorpresa de su nueva canción que está próxima a estrenarse.

PUBLICIDAD

Aunque no faltaron los momentos divertidos, de ese live que la española realizó, los fans notaron algunos detalles que no pasaron desapercibidos, y es que, mientras pintaba sus uñas y vestía un colorido top, hubo quienes se dieron cuenta de que en la parte superior de su costilla mantiene uno de los tatuajes que se hizo en honor a Rauw Alejandro, cuando todavía eran una pareja que prometía llegar al altar.

Este también fue capturado por los medios que se encontraban al exterior del punto donde se llevaría a cabo la fiesta de cumpleaños de Charli XCX, quien celebró sus 32 años con la crema y nata del mundo de la música y el entretenimiento, pues, estrellas como Billie Eilish, Lorde y Sabrina Carpenter se dieron cita, sin embargo, la que se llevó el reflector fue Rosalía gracias a su look, el regalo floral con cigarros que llevó a la cantante y su tatuaje de Rauw Alejandro.

Fans aseguran que Rosalía “no se baña”

Durante el live de Rosalía, una vieja crítica salió a relucir por parte de sus seguidores y es que tiempo atrás, usuarios la señalaron de “no bañarse” pues afirman que su cabello luce siempre “sucio” e incluso especulan que tiene malos hábitos de higiene, esto, combinado con los looks con los que ha sido captada, de atuendos streetstyle relajados y despreocupados a partir de prendas holgadas.

Fue entonces que la catalana, aprovechó para aclarar todos los rumores que se han hecho en su contra, mandando un tajante mensaje, y es que, en el live, Rosalía vistió un atuendo multicolor que constó de un top de manga larga de transparencias y una melena suelta en la que dejó, nuevamente al descubierto, su pelo rizado.

En el live donde Rosalía ofreció un adelanto de su nueva canción dejando algunos versos al descubierto en los que mencionó: “Por todo lo que soy, yo puedo frontear, no por lo que tenga, siempre me la dan. Mi energía está inmaculá, bajo perfil, tú estás fuera. Vivo pa cantar, no canto pa vivir. ni una era será flop en mi porvernir. Puta soy la Rosalía, solo sé servir, la noche estrellá, así sea, hasta la madrugá, que así sea”; sin embargo, también aprovechó para aclarar el supuesto rumor sobre su higiene.

La respuesta de Rosalía a los haters

Rosalía aprovechó su live para callar a los haters que aseguran que no se baña con una tajante respuesta: “La gente siempre me dice porque tengo el pelo rizado ‘no te duchas, no te duchas’. Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto”, comenzó y posteriormente, se acercó su cabeza a la cámara y mostró su raíz: “Mira mi raíz, siempre impoluta, impoluta, se tenía que decir y se dijo”.

La cantante de ‘Despechá’ continuó: “Solo porque tengo el pelo rizado, es que la gente con pelo rizado si no te haces tratamientos todo el día y lo tienes natural, no se te ve el pelo ahí perfecto todo el rato. Yo no me tiro muchas cosas en el pelo porque quiero tenerlo largo así cariño ¿Me entiendes? Bueno”.